«Мы действительно выросли!»: глава Кыштовки Николай Кузнецов – о втором рождении деревень в Новосибирской области

Фото: Евгения Гловацкая

Кыштовский район — один из самых отдаленных в Новосибирской области. Здесь нет крупных промышленных и аграрных предприятий, которые могли бы формировать бюджет Кыштовки. Однако кыштовчане не падают духом: по словам главы районной администрации Николая Кузнецова, местные жители активно занимаются крестьянско-фермерским хозяйством, подтягиваются к некогда крупным сельскохозяйственным производствам района.

Сельское хозяйство Кыштовки действительно процветает, особенно в последние три года. «Меняется форма собственности, появляются новые хозяева», — говорит Николай Кузнецов. Некоторые возвращаются в родные края из города и начинают возрождать деревню на оформленной земле.

«Гавриловка – вот где по-настоящему местные люди! Если заглянуть в историю их фамилий, можно убедиться, что их предки тут жили. Они вернулись и начинают сеять, пахать, разводить скот, — делится глава района. — Хоть это небольшие шажки, но это всё равно рост, рост другой формы собственности, другого отношения к труду».

Николай Владимирович приводит пример потомственного агрария: «Ядрышников, деревня так и называется – Ядрышниково, предки его там жили. Во втором поколении в деревне они построили уже два дома. Сейчас молодой человек занимается откормом, разведением мясной породы – герефордов. Он оформил землю, запустил рыбу в озеро».

Глава надеется, что если не весь район, то крупные и близкие к райцентру поселения удастся сохранить, благодаря людям с другим отношением к труду.

В Кыштовке, как и везде, есть свои проблемы. Две главных — вода и дороги. Вопрос с чистой водой сейчас решают, строя очистные сооружения. С дорогами — сложнее, однако часть из них уже обеспечили твёрдым покрытием, засыпав щебнем.

При этом в районе остаётся более 200 километров дорог без твердого покрытия, особенно в дальних селах — Верх-Тарка, Межовка и Крутиха. Их благоустройство пока в планах администрации. Есть и отремонтированные трассы, которые служат больше 20 лет: это, к примеру, дорога до Чанов, которую начинали при экс-губернаторк Новосибирской области был Виталии Муха. Сейчас идет ее повторный ремонт.

Глава Кыштовки также надеется на развитие туризма в районе: «Иногда смотришь телевидение, читаешь, что люди едут отдыхать в Алтайский край, глухие деревни – посмотреть крестьянскую жизнь. А почему бы в Новосибирской области сегодня не реализовать этот проект? Вот, к примеру, — озеро Данилово».

Вода в нем содержит серебро, поэтому уже сейчас привлекает гостей из прилегающих областей, бывают в Кыштовском районе даже иностранцы. Многочисленных приезжих встречают небольшие курортные базы, для полноты картины осталось закончить дорогу.

«Дорога. Всем нам нужна дорога. Ну, естественно, обустройство. Мы уже часть там обустроили, отыграли», — делится Николай Владимирович. На будущее у него также есть планы разрабатывать нефтяные запасы района.

По словам Николая Кузнецова, главный приоритет правительства сегодня — сохранить и приумножить имеющееся.

«Много делается в области дорожного строительства. Очень хорошо в Новосибирской области работает программа строительства жилья для детей-сирот, служебного жилья – это действительно так. Меняется законодательство в лучшую сторону», — сравнивает глава района, который занимает свой пост 26 лет.

«Есть положительный результат роста экономики Новосибирской области. Сельское хозяйство преобразилось. Есть про что рассказывать. Поэтому 85 лет, можем сказать, — исторически дата. Мы действительно выросли. Хотелось бы, конечно, большего. Но будем гордиться и тем, что есть», — подытожил Николай Кузнецов.