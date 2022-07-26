Новосибирск стал 10-м в рейтинге городов с самыми богатыми женихами

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В списке городов, где живут самые богатые женихи, Новосибирск оказался на 10 месте.

Новосибирск вошёл в топ-10 городов России, в которых живут самые богатые женихи. По данным аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV столица Сибири заняла 10 место.

Специалисты изучили продажи помолвочных колец в разных регионах страны и определили, что новосибирские мужчины в среднем тратят на помолвочное кольцо 6 443 рубля. Чаще всего такие покупки совершали в январе и июле.

«Чаще всего новосибирцы выбирают кольца из белого золота (47%), на втором и третьем месте — изделия из комбинированного золота (30%) и красного золота (16%). Абсолютное большинство женихов (84%) покупают кольца с драгоценными камнями (бриллиантами, рубином, сапфиром или изумрудом). С фианитом предпочитают кольца для помолвки только 16% новосибирских женихов», — сообщили аналитики.

Больше всех на помолвочные кольца тратят петербуржцы — в среднем цена их кольца составляет 9 952 рубля. На втором месте рейтинга самых щедрых женихов расположились жители Саратова: там на кольца для помолвки тратят около 9 117 рублей. Тройку лидеров замкнул Краснодар.

Самыми «экономными» женихами оказались жители Омска и Великого Новгорода.

Как писал Сиб.фм ранее, в июле пара из Барабинска снялась в шоу «Четыре свадьбы»: новосибирцы решили поучаствовать в проекте по случаю фарфоровой свадьбы — 20 лет семейной жизни.