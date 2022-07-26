Новосибирский инфекционист Поздняков назвал симптомы оспы обезьян

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Врач-инфекционист из Новосибирска объяснил, по каким признакам можно распознать заражение оспой обезьян.

В мире постепенно растёт количество зафиксированных случаев заражения оспой обезьян. При этом в США уже выявили пациента, инфицированным одновременно и этим вирусом, и COVID-19. Стоит ли опасаться сочетания этих инфекций, насколько вероятно заразиться обоими вирусами, и по каким признакам это можно отследить, объяснил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Медик объяснил: оспа обезьян передаётся только контактным способом, поэтому на данный момент ситуация с заражением этим вирусом контролируема.

«Опасность возникнет, если изменится путь передачи с контактного на воздушно-капельный. С точки зрения эпидемиологии, контактный путь передачи понятен и распространение можно сдерживать», — пояснил Андрей Поздняков.

По словам инфекциониста, в текущее время нет подтверждённых изменений в пути передачи вируса с контактного на воздушно-капельный. Вспышки заражений, которые происходят сейчас, носят исключительно локальный характер. Тем не менее, врач советует не забывать о базовых правилах гигиены, чтобы минимизировать риск заражения.

Андрей Поздняков подчёркивает: риск сочетанного заражения и оспой обезьян, и коронавирусом одновременно невысокий. А вот вероятность заражения COVID-19 намного выше в силу воздушно-капельного и аэрозольного способов передачи.

«Новая волна коронавируса уже началась, и даже быстрее, чем мы ожидали. В последние дни в «Инвитро» фиксируется стабильно выше 50% положительных результатов ПЦР-тестирования. Поэтому сейчас заразиться ковидом очень легко», — предупредил врач.

По словам инфекциониста, ситуации, когда уже зараженный оспой обезьян заболевает ковидом, реальны, но предположительно, что они ыбли получены из разных источников, так как передаются разными путями инфицирования.

«Такие миксты возможны, как и с другими заболеваниями, и обычно утяжеляют течение друг друга: иммунитет «разрывается» и борется с двумя инфекциями сразу. Однако в случае оспы обезьян и ковида все сильно зависит от иммунологического статуса. В случае ковида важно, был ли человек иммунизирован каким-либо образом», —

дополнил Андрей Поздняков.

Инфекционист объяснил: при коинфекции «оспа+ковид» вероятнее всего, что тяжесть заболевания будет определять именно ковид. Поэтому пройденная вакцинация и ревакцинация будут играть важную роль.

«Даже у вакцинированных и переболевших людей со временем падает уровень антител. Если вы давно вакцинировались или переболели, ревакцинация нужна обязательно», — прокомментировал главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь».

Также медик пояснил, что вакцинация от оспы в настоящее время не требуется. На это есть две причины: отсутствие синтезированной вакцины, а также нераспространение вируса в массе.

«В вакцинации от оспы пока нет никакого смысла. Сейчас важнее быть защищенным именно от ковида: избегать мест скопления людей, следить за иммунным статусом — вакцинация или недавнее заболевание. При высоком уровне антител заболевание пройдёт легче», —

резюмировал Андрей Поздняков.

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