Панферов ответил на обвинения сбежавшей из Новосибирска депутата Пироговой в доносительстве

Фото со страниц Хельги Пироговой и Андрея Панфёрова ВКонтакте; коллаж Сиб.фм

Сбежавшая от уголовной ответственности за границу депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова назвала доносчиком первого вице-спикера Заксобрания Новосибирской области Андрея Панферова.

Панферов первым из чиновников и общественников потребовал уголовного наказания для новосибирского депутата Хельги Панферовой, которая оскорбляла погибших российских военнослужащих. Вице-спикер Заксобрания НСО отреагировал на обвинения в доносительстве и посоветовал депутатам «Коалиции 2020» приносить пользу избирателям, хотя бы подметая улицы «длинными» языками.

Накануне стало известно, что Хельга Пирогова, оскандалившаяся из-за своих высказываний о погибших российских военнослужащих, сбежала в Грузию. В понедельник она должна была явиться на допрос в Следственный комитет по уголовному делу о фейках, однако вместо этого новосибирский депутат дала интервью «Медиазоне» (СМИ, признанное иностранным агентом) из Тбилиси. В нем она назвала Панферова доносчиком. Отметим, реакция Панферова сыграла не последнюю роль в том, что на правонарушение депутата Хельги Пироговой обратили внимание, а председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться с ее высказываниями.

Сам Панферов отметил, что написал открытое и публичное письмо, которое доносом даже при желании сложно назвать.

«Главное, быть в ладу с самим собой. Еще я буду считаться с мнением таких гнусных людей, как Коалиция-2020. Смердит от них, а они еще смеют кого-то обличать», – сказал Панферов МК в Новосибирске.

Он добавил, что таким людям, как Хельга и ее «коллеги», свойственно «нагадить – и в кусты». Панферов не сомневается, что все время, пока не истечет срок давно у дела против Пироговой, она будет жить за границей и продолжать оттуда писать гадости про россиян.

«Трусы. Если бы они были уверены в своей правоте, были бы людьми решительными и стойкими в убеждениях, никто бы никуда не убегал. А они сразу одно место в горсть и за рубеж. Дунула туда, где набирали грузинский легион, который наших солдат убивает. И не понимаю, при чем тут ее беременность? Беременность ей не мешала гадости писать», – сказал Панферов.

Депутат Заксобрания Новосибирской области посоветовал депутатам от «Коалиции» заняться своей непосредственной деятельностью на благо избирателей.

«У них языки длинные, пускай выходят ими улицы мести», – заключил Панферов.