Первая школьная ярмарка откроется в Новосибирске 1 августа

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

1 августа в Новосибирске начинает работу первая школьная ярмарка: она откроется на площади Маркса.

Первая в 2022 году школьная ярмарка в Новосибирске начнёт работу 1 августа. Она откроется по адресу площадь Карла Маркса, 2, на прилегающей к ТЦ «Фантазия» территории. Работа ярмарки продлится с 1 августа по 15 сентября, с 10:00 до 20:00.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, в ней примут участие более 20 товаропроизводителей. Новосибирцы смогут закупить школьную одежду, канцтовары, сумки и рюкзаки, а также учебники. В администрации города отметили, что посетители ярмарки смогут купить товары по ценам ниже рыночных на 10 %.



Вторая специализированная ярмарка для подготовки к школе начнёт работу 15 августа на улице Троллейная, 130а, рядом с ТЦ «Континент».