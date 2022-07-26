Россиянам дадут по 10 тысяч рублей до конца недели

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Очередная волна выплат ожидает россиян на текущей рабочей неделе с 25 по 29 июля.

По 10 тысяч рублей от ПФР получат сразу несколько категорий граждан в срок до 29 июля. Об этом сообщает Primpress.

Среди россиян, которым на этой неделе придут выплаты от ПФР – семьи с детьми. Так, родители детей в возрасте от восьми до 17 лет получат новое пособие при условии, что попадают под все критерии для назначения выплат. Заявления на выплаты рассматривают эксперты Пенсионного фонда. Правом на получение пособия обладают семьи, чей доход находится на уровне ниже прожиточного регионального минимума.

Родителям детей от восьми до 17 лет, которые подали заявление на назначение выплаты в начале месяца, деньги поступят до 29 июля. При этом размер выплат может варьироваться в зависимости от ряда факторов.

Базовый размер таких выплат – это 50 % от суммы прожиточного минимума на детей. Семьям, которые не сумели поправить свое финансовое положение, назначают 75 % от детского ПМ. В этом случае размер пособия составляет около 10 тысяч рублей.

Помимо того, 26 июля деньги придут семьям, в которых растет второй ребенок до 3 лет.