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Сотрудник ФСИН провернул махинацию на 250 тысяч рублей

Фото Сотрудник ФСИН провернул махинацию на 250 тысяч рублей
Фото Сотрудник ФСИН провернул махинацию на 250 тысяч рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Самаре задержали замначальника Центра медицинской и социальной реабилитации МСЧ-63 ФСИН. Его подозревают в покушении на мошенничество, сообщает региональный Следственный комитет.

Уголовное дело в отношение замначальника Центра медицинской и социальной реабилитации Медико-санитарной части №63 ФСИН возбудили 25 июля.

По версии следствия, подозреваемый в июле 2022 года около одного из домов на проспекте Юных Пионеров в Самаре получил взятку в 250 тысяч рублей. За эти деньги он должен был помочь с оформлением группы инвалидности местному жителю — сообщает издание sovainfo.ru.

При этом, как считают правоохранители, выполнять взятые на себя обязательства сотрудник ФСИН не собирался, а деньги хотел присвоить себе.

В момент передачи купюр мужчина был задержан сотрудниками регионального ФСБ и отдела безопасности УФСИН России по Самарской области. Поскольку фигурант планировал обмануть своего клиента, ему вменили не получение взятки, а покушение на мошенничество в крупном размере (ч. 3, статьи 159 УК РФ).

Ранее Сиб.фм рассказывал о том как в Новосибирске осудили двоих коррупционеров в погонах, которые брали мзду не только деньгами, но и продуктами питания.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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