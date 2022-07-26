Создатель майнинговой фермы под Новосибирском выплатил штраф более 1 млн рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Житель Новосибирской области переоборудовал грузовик в майнинговую ферму и получил штраф больше чем в миллион рублей.

В июле 2022 года 41-летний житель Чулымского района решил улучшить своё материальное положение с помощью криптовалюты: для этого мужчина переоборудовал будку грузового автомобиля в собственную майнинговую ферму. Чтобы «бизнес» был более экономным, своё оборудование он незаконно подключил к электросетям. Когда это было обнаружено, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

В ходе следствия он возместил причинённый электросетевой компании ущерб в один миллион рублей, благодаря чему размер выписанного судом штрафа снизился до 100 тысяч рублей. Тем не менее, выплачивать его добровольно мужчина не стал, после чего исполнительные документы передали судебным приставам.

«На приём должник не являлся, а застать его по месту проживания не удавалось. Недавно судебные приставы все же установили гражданина. Мужчина был остановлен на личном автомобиле, недалеко от дома. На транспортное средство наложили арест, а должнику напомнили о задолженности и разъяснили последствия неуплаты», — рассказали в управлении федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

После этого мужчина полностью оплатил штраф спустя неделю.

Ранее Сиб.фм писал об осуждённом за убийство трёх лосей экс-главе Убинского района: ему выписали штраф в размере 800 тысяч рублей.