Терешкова показала стройку стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске

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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала о визите на завод имени Кузьмина, где строится стела «Город трудовой доблести».

В соцсетях вице-мэр Новосибирска Терешкова показала кадры с эпизодами создания стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» на заводе имени Кузьмина. Стелу установят на площади Калинина к осени 2022 года.

«Очень символично, что стела создается на заводе, который в Великую Отечественную войну ковал нашу Победу! Все идет по графику, самая лучшая стела в стране будет открыта 3 ноября 2022 года», – написала Терешкова.

Разработал стелу «Новосибирск – город трудовой доблести» архитектор Денис Стритович. К началу ноября она займет почетное место на площади имени Калинина в центре Новосибирска.

На опубликованных кадрах видно, что основание, на котором будет располагаться сама стела, уже сварено.

Ранее «Сиб.фм» писал, что вице-мэр Новосибирска Терешкова допустила, что город может возглавить женщина.