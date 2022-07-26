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В Новосибирске 46-летний мужчина погиб на стройке ЖК на Тульской

Фото В Новосибирске 46-летний мужчина погиб на стройке ЖК на Тульской
Фото В Новосибирске 46-летний мужчина погиб на стройке ЖК на Тульской

Фото unsplash.com / Jocke Wulcan

Рабочий погиб под завалами грунта на стройке жилого дома в Кировском районе Новосибирска.

46-летний рабочий погиб на стройплощадке жилого комплекса на улице Тульской в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

ЧП случилось 22 июня на стройке жилого комплекса в Кировском районе Новосибирска. Один из рабочих – 46-летний мужчина – погиб под завалами грунта. Строителя засыпало землей в траншее при обустройстве ливневой канализации.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось. У него осталась жена и трое детей. В СУ СК РФ по Новосибирской области добавили, что следователи организовали проверку по факту произошедшего, назначен ряд экспертиз.

За несколько дней до трагедии в Новосибирске аналогичный случай произошел в Бердске. Тогда 43-летнего рабочего насмерть завалило грунтом на стройке под Новосибирском.

Ранее «Сиб.фм» писал, что на одной из стройплощадок Новосибирска рабочий скончался в результате падения в шахту лифта.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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