В Новосибирске на месте недостроенного ДК «Сибсельмаш» возведут новый ЖК

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске идёт демонтаж здания ДК «Сибсельмаш» — на его месте планируется построить новый жилой комплекс.

На левом берегу Новосибирска идёт демонтаж здания недостроенного здания Дома культуры «Сибсельмаш» — как сообщает Mos.News со ссылкой на региональные СМИ, на его месте планируется начать постройку нового жилого комплекса.

По информации открытых источник, трёхэтажное здание на площади Маркса относят к одним из долгостроев Новосибирска — его сооружение началось в 1980-х годах. Строительство продолжалось до 1991 года, после чего было заморожено и возобновилось в 1996 году «Концерном СБС-308». Планировалось, что стройка всё же будет завершена в 2005 году, но в 2003-м работы были остановлены повторно.

В 2006 году недостроенное здание вместе с земельным участком приобрела московская компания RID Group, но из-за проблем с финансированием в 2008 году объект выставили на продажу. В 2009-м его выкупила SUN Investments Partners.

Дополняется, что с 2005 года в недостроенном здании «Сибсельмаша» располагается местная газовая котельная.