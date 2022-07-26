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В Новосибирской области главу сельсовета будут судить за неотремонтированный водопровод

Фото В Новосибирской области главу сельсовета будут судить за неотремонтированный водопровод
Фото В Новосибирской области главу сельсовета будут судить за неотремонтированный водопровод

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Чановском районе Новосибирской области глава одного из местных сельсоветов оплатил подрядчику полтора миллиона рублей за реконструкцию водопровода. Однако работы так и не были выполнены.

Глава Блюдчанского сельсовета Чановского района Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

По версии следствия, в ноябре 2019 года чиновник заключил пять контрактов, на общую сумму 1,5 млн. рублей, с подрядной организацией, которая должна была провести реконструкцию водопроводных сетей в селе. Подрядчик с задачей не справился и по факту работы были выполнены только на бумаге. Несмотря на это, глава подписал акты приема-передачи и распорядился перечислить деньги предпринимателям. При этом, по мнению правоохранителей, фигурант был в курсе того, что водопровод никем не ремонтировался.

В отношение 29-летнего мужчины Следственный комитет возбудил уголовное дело. Обвиняемый во всем сознался и раскаялся в содеянном. Процесс над ним пройдет в Чановском районном суде.

Ранее сиб.фм рассказывал, о деле замглавы администрации Чановского района, который получил взятку автомобилем "Хендай". Кроме того, не так давно задержали чиновника, который курировал ремонт дорог в Новосибирске.

 

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Автор:
Леонид Ляшенко
Журналист

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