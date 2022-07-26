В Новосибирской области начнут выдавать разрешения на добычу медведя

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Новосибирские охотники с 8 августа смогут получить разрешение на охоту на медведей.

Министерство природных ресурсов Новосибирской области объявило о старте приема заявлений на добычу охотничьих ресурсов. Публикуем график выдачи заявлений на охоту в Новосибирской области на 2022-2023 годы.

С 9 часов утра 8 августа в Новосибирской области начнется прием заявлений на выдачу охотничьих разрешений на добычу медведя и барсука. Разрешенный период охоты на медведя – с 15 августа по 30 ноября текущего года и с 21 марта по 10 июня 2023 года. На барсуков можно будет поохотиться с 15 августа по 31 октября.

Также 8 августа Минприроды НСО начнет прием заявлений на выдачу разрешений на добычу водоплавающей, болотно-луговой и степной дичи, а также дрозда-рябинника; боровую дичь; самцов глухаря.

Утром 5 сентября стартует прием заявок и выдача разрешений на добычу енотовидных собак, лисиц, корсаков, бобров и ондатра, соболей, норок, белок, горностая и зайцев.

Соответствующие заявления принимают по почте заказным письмом и на ул. Жуковского, 100. Также заявление можно подать на портале Госуслуг.