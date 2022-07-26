В Новосибирской области восстановили дорогу к 200-летнему селу

Фото предоставлено пресс-службой Территориального управления автодорог Новосибирской области

Несколько километров автомобильной трассы в Новосибирской области отремонтировали к 211-летию села Кривoяш.

В Болотнинском районе завершили ремонт двух километров автодороги к селу Кривoяш: на 2022 год были запланированы восстановительные работы с пятого по седьмой километр. Об этом 25 июля рассказали в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области.

По информации пресс-службы ТУАД, в 2023 году запланирован ремонт на участке с девятого по одиннадцатый километр дороги «118 км а/д «Р-255»-Кривoяш».

Отмечается, что дорога общей протяжённостью 14,2 километра была построена ещё в 1930-е годы. При этом некоторые её участки до сих пор не покрыты щебнем, что затрудняет движение транспорта в межсезонные периоды.

«Чтобы обеспечить круглогодичный бесперебойный проезд, подрядчики исправили покрытие серповидного профиля дороги с добавлением материала, выполнили планировку земляного полотна, устройство слоя покрытия из ЩПС С-1, установили новые дорожные знаки и сигнальные столбики», — говорится в сообщении на официальном сайте новосибирского ТУАД.

25 июля профильная комиссия утвердила готовность объекта к вводу. Также отмечается, что в этом году селу Кривoяш исполнится 211 лет.