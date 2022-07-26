Военно-морской парад ко дню ВМФ 31 июля 2022 года: где и во сколько смотреть трансляцию

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Трансляцию Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ будет вести Первый канал. Торжество пройдёт 31 июля в Санкт в Санкт-Петербурге и начнется с залпа салютной батареи в Петропавловской крепости. Как стало известно, президент России Владимир Путин планирует посетить данное мероприятие.

Трансляция Главного военно-морского парада выйдет в эфир в рамках утреннего праздничного канала, посвященного Дню ВМФ. Передвижную студию Первого канала установят на Стрелке Васильевского острова, откуда с раннего утра будут выходить в эфир ведущие Светлана Зейналова и Тимур Соловьев. Запланированы прямые включения специальных корреспондентов из других городов России, где также пройдут торжества, в том числе из Мурманска, Астрахани, Севастополя, Балтийска.

Военно-морской парад ко Дню ВМФ планирует посетить и президент России Владимир Путин. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Планирует», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что всего в парадном прохождении по Неве и на Кронштадтском рейде примут участие 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов России. Запланирована и красочная воздушная часть силами 42 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС. Всего в параде примет участие более 3500 военнослужащих.

Ранее Сиб.фм писал о традициях празднования Дня ВМФ. В 2021 году в день торжества провели автопробег с Андреевскими флагами, а также устраивали массовые парады.

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