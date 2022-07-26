Выплаты школьникам в 2022: как семьям с детьми получить материальную помощь к 1 сентября

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На данный момент все ещё неизвестно, будут ли повторно выплачены деньги школьникам в августе. Однако существует ряд выплат, которые точно начислят семья с детьми для подготовки к школе. Кому и сколько дадут денег – выяснил Сиб.фм.

Выплата 5000 рублей к школе – первоклассникам из многодетной семьи

Материальная помощь многодетной семье при поступлении ребенка в первый класс общеобразовательной организации составляет 5000 рублей. Это единовременная выплата, положенная всем многодетным семьям в Новосибирской области. В случае, если в первый класс идут сразу несколько детей, выплат тоже будет несколько.

Выплата 300 рублей на канцелярию к школе – всем малоимущим

Ежегодная выплата на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малоимущей многодетной семьи в Новосибирской области составляет 300 рублей. Срок обращения граждан за получением помощи – до 31 декабря соответствующего года, за который предоставляется ежегодная выплата.

Выплата 2000 рублей – на школьную одежду для малообеспеченных

На приобретение школьной формы в Новосибирской области ежегодно полагается 2000 рублей в августе, но лишь для малоимущих семей. Срок обращения граждан за получением помощи – до 31 декабря соответствующего года, за который предоставляется ежегодная денежная выплата.

Школьникам от 8 до 17 лет из малообеспеченных семей

Пособия для малообеспеченных семей с детьми школьного возраста от 8 до 17 лет по поручению Владимира Путина начали получать россияне уже в мае текущего года. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости и полагаются семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека (В Новосибирской области составляет 12 775 руб. на человека).

Размер выплаты зависит от дохода конкретной семьи. Он может составлять 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе. Базовый размер выплаты – 50%, в Новосибирской области это 6 619 рублей в месяц.

Выплата осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты принятия положительного решения. Выплатной период – до 25 числа каждого месяца. Соответственно, на эту выплату могут рассчитывать и семьи, собирающие детей в школу.

Выплата 10000 рублей – абитуриентам из многодетных семей

10000 рублей единовременно выплачивается ребенку из многодетной семьи при его поступлении в образовательную организацию высшего образования для обучения по образовательной программе высшего образования. Так, если первокурсников в семье несколько, то и выплат будет больше.

Ранее Сиб.фм писал о том, что выплаты на детей с 8 до 17 лет возобновят в июле. В ПФР назвали условия получения такой выплаты, а также уточнили ряд причин, по которым родителям может быть отказано в пособии.

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