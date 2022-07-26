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общество

Зарплаты учителей и воспитателей проиндексируют с 1 июля в Новосибирске

Фото Зарплаты учителей и воспитателей проиндексируют с 1 июля в Новосибирске
Фото Зарплаты учителей и воспитателей проиндексируют с 1 июля в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С 1 июля заработные платы преподавателей в школах и воспитателей в детских садах Новосибирска будут проиндексированы.

С 1 июля сотрудников бюджетной сферы ожидает индексация заработных плат. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания 26 июля.

«Принял решение об индексации заработной платы в бюджетной сфере с 1 июля. Бюджетная сфера — это учителя, воспитатели, детские сады и так далее», — уточнил градоначальник.

По словам мэра Новосибирска, заработные платы будут повышены около 50 тысячам сотрудников муниципальной сферы.

Как сообщал Сиб.фм ранее, в июле правительство Новосибирской области приступило к реализации решений губернатора региона Андрея Травникова по повышению заработной платы работников бюджетной сферы, индексации социальных выплат, а также приведению к единому показателю стоимости питания школьников.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
зарплаты
индексация
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