Зарплаты учителей и воспитателей проиндексируют с 1 июля в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С 1 июля заработные платы преподавателей в школах и воспитателей в детских садах Новосибирска будут проиндексированы.

С 1 июля сотрудников бюджетной сферы ожидает индексация заработных плат. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания 26 июля.

«Принял решение об индексации заработной платы в бюджетной сфере с 1 июля. Бюджетная сфера — это учителя, воспитатели, детские сады и так далее», — уточнил градоначальник.

По словам мэра Новосибирска, заработные платы будут повышены около 50 тысячам сотрудников муниципальной сферы.

Как сообщал Сиб.фм ранее, в июле правительство Новосибирской области приступило к реализации решений губернатора региона Андрея Травникова по повышению заработной платы работников бюджетной сферы, индексации социальных выплат, а также приведению к единому показателю стоимости питания школьников.