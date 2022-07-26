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Жалкое зрелище: названы 6 причин, по которым обвисает грудь

Фото Жалкое зрелище: названы 6 причин, по которым обвисает грудь
Фото Жалкое зрелище: названы 6 причин, по которым обвисает грудь

Freepik.com

Мало кто из женщин не переживает из-за изменений формы груди. Однако естественные возрастные процессы можно приостановить в отличие от конкретных причин. По каким причинам обвисает грудь и как этого избежать – рассказал пластический хирург Хакан Гюндоган.

Курение

Фото Жалкое зрелище: названы 6 причин, по которым обвисает грудь 2

Вредная привычка вдобавок ко всему и разрушает коллаген. Это приводит к обвисанию кожи — в первую очередь вокруг груди.

«Кроме того, сигаретный дым содержит канцерогены, которые разрушают волокна эластина в организме. А они — ключевой компонент упругости груди», — говорит доктор Гюндоган.

Самое очевидное решение — бросить курить. Это не может гарантировать, что упругость восстановится в полном объеме, но по крайней мере ситуация не будет ухудшаться.

Неправильное белье

Фото Жалкое зрелище: названы 6 причин, по которым обвисает грудь 3

Чем старше человек становится, тем больше внимания нужно уделять выбору бюстгальтера. Он должен поддерживать форму груди.

«Особенно это касается белья для занятий спортом. В частности, для бега необходим спортивный бюстгальтер с формованными чашками. Они обеспечивают поддержку и уменьшают „прыжки“ груди, из-за которых появляются растяжки, и она обвисает», — объясняет эксперт.

Гормоны

Фото Жалкое зрелище: названы 6 причин, по которым обвисает грудь 4

Чем ближе менопауза, тем ниже уровень эстрогена. Как следствие, снижается количество коллагена в тканях молочной железы.

Бороться с этим можно лишь корректировкой гормонального дисбаланса. Для этого сначала нужно сдать анализы, чтобы узнать уровень гормонов, а потом — вместе со своим врачом — определить, как можно повысить уровень эстрогенов. Возможно, вам назначат фитоэстрогены или коллагеновые добавки.

Скачки веса

Фото Жалкое зрелище: названы 6 причин, по которым обвисает грудь 5

Когда вы набираете вес, грудь становится больше, тяжелее и увеличивается нагрузка для связки, соединительные ткани и кожу. Когда худеете, жировых клеток становится меньше, но все эти элементы остаются растянутыми — ведь они долгое время уже находились в таком состоянии.

Чтобы избежать таких последствий, нельзя худеть резко — вес должен снижаться постепенно, чтобы кожа успевала подтянуться.

Грудное вскармливание

Фото Жалкое зрелище: названы 6 причин, по которым обвисает грудь 6

После него грудь редко остается прежней.

«Соски и ареолы могут уменьшиться, а сама кожа на груди будет казаться растянутой и как будто „пустой“. Чтобы такого не было, нужно подобрать удобный бюстгальтер для кормления, а также стараться не сутулиться в процессе. Вы не наклоняетесь к ребенку, когда кормите, а подносите его к груди», — говорит доктор Гюндоган.

Кроме того, эксперт советует поддерживать естественное увлажнение кожи груди, нанося на нее 2 раза в день экстракт масла какао.

Осанка

Фото Жалкое зрелище: названы 6 причин, по которым обвисает грудь 7

Если вы постоянно сутулитесь, грудь обвиснет быстрее. Все дело в гравитации.

«На самом деле вы этого не чувствуете, но, когда вы постоянно сутулитесь, связки Купера — соединительная ткань молочной железы — растягивается. Конечно, это происходит не одномоментно, но процесс идет непрерывно», —объясняет врач.

Избежать этого можно только если следить за осанкой, а также носить бюстгальтер. По словам врача, у женщин, которые пренебрегают нижним бельем, грудь обвисает раньше.

Напомним, маммолог рассказала, чем может быть вреден бюстгальтер. Сиб.фм писал о том, что операции по увеличению бюста в Новосибирске подорожали вдвое, а также сибирская Барби поделилась, как ей удаётся сохранять великолепные формы без пластики.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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