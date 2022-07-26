Жалкое зрелище: названы 6 причин, по которым обвисает грудь

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Мало кто из женщин не переживает из-за изменений формы груди. Однако естественные возрастные процессы можно приостановить в отличие от конкретных причин. По каким причинам обвисает грудь и как этого избежать – рассказал пластический хирург Хакан Гюндоган.

Курение

Вредная привычка вдобавок ко всему и разрушает коллаген. Это приводит к обвисанию кожи — в первую очередь вокруг груди.

«Кроме того, сигаретный дым содержит канцерогены, которые разрушают волокна эластина в организме. А они — ключевой компонент упругости груди», — говорит доктор Гюндоган.

Самое очевидное решение — бросить курить. Это не может гарантировать, что упругость восстановится в полном объеме, но по крайней мере ситуация не будет ухудшаться.

Неправильное белье

Чем старше человек становится, тем больше внимания нужно уделять выбору бюстгальтера. Он должен поддерживать форму груди.

«Особенно это касается белья для занятий спортом. В частности, для бега необходим спортивный бюстгальтер с формованными чашками. Они обеспечивают поддержку и уменьшают „прыжки“ груди, из-за которых появляются растяжки, и она обвисает», — объясняет эксперт.

Гормоны

Чем ближе менопауза, тем ниже уровень эстрогена. Как следствие, снижается количество коллагена в тканях молочной железы.

Бороться с этим можно лишь корректировкой гормонального дисбаланса. Для этого сначала нужно сдать анализы, чтобы узнать уровень гормонов, а потом — вместе со своим врачом — определить, как можно повысить уровень эстрогенов. Возможно, вам назначат фитоэстрогены или коллагеновые добавки.

Скачки веса

Когда вы набираете вес, грудь становится больше, тяжелее и увеличивается нагрузка для связки, соединительные ткани и кожу. Когда худеете, жировых клеток становится меньше, но все эти элементы остаются растянутыми — ведь они долгое время уже находились в таком состоянии.

Чтобы избежать таких последствий, нельзя худеть резко — вес должен снижаться постепенно, чтобы кожа успевала подтянуться.

Грудное вскармливание

После него грудь редко остается прежней.

«Соски и ареолы могут уменьшиться, а сама кожа на груди будет казаться растянутой и как будто „пустой“. Чтобы такого не было, нужно подобрать удобный бюстгальтер для кормления, а также стараться не сутулиться в процессе. Вы не наклоняетесь к ребенку, когда кормите, а подносите его к груди», — говорит доктор Гюндоган.

Кроме того, эксперт советует поддерживать естественное увлажнение кожи груди, нанося на нее 2 раза в день экстракт масла какао.

Осанка

Если вы постоянно сутулитесь, грудь обвиснет быстрее. Все дело в гравитации.

«На самом деле вы этого не чувствуете, но, когда вы постоянно сутулитесь, связки Купера — соединительная ткань молочной железы — растягивается. Конечно, это происходит не одномоментно, но процесс идет непрерывно», —объясняет врач.

Избежать этого можно только если следить за осанкой, а также носить бюстгальтер. По словам врача, у женщин, которые пренебрегают нижним бельем, грудь обвисает раньше.

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