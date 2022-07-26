Жителя Новосибирска оштрафовали на 5 000 за езду на электросамокате

Фото Сиб.фм, носит иллюстративный характер

Юристу из Новосибирска выписали штраф размером пять тысяч рублей за использование электросамоката — мужчина отправился в суд, чтобы оспорить такое решение.

Жителя Новосибирска Александра Шахаева — юриста-судебника и преподавателя Новосибирского юридического института (филиала ТГУ) оштрафовали за пользование электросамокатом без прав 22 июня на площади Трубникова. По словам мужчины, он не нарушал скорость и не спровоцировал какое-либо ДТП — просто стоял на тротуаре возле светофора, чтобы перейти на другую сторону кольца. Экипаж ГИБДД остановился прямо перед ним, и после небольшой беседы сотрудники начали оформлять протокол отстранения от управления, а также вызвали эвакуатор — самокаты, владельцев которых останавливают, отправляются на штрафстоянку.

«Я спросил, в чём дело. Говорят: “Есть экспертиза; мы её сами не видели, пойдёшь на разбор, там тебе ее дадут. В ней говорится, что у самоката, на самом деле, мощность не 250 Вт, как написано производителем, а больше заявленной”», — передаёт разговор с сотрудниками ГИБДД юрист.

По словам Александра Шахаева, рейды новосибирской Госавтоинспекции в поисках самокатчиков начались на центральных улицах в Октябрьском, Железнодорожном и Центральном районах города в июне. Сотрудники ГИБДД утверждают: средства передвижения попадают под категорию «мопед» из-за повышенной мощности двигателя, поэтому передвигаться на них без водительских прав и экипировки якобы запрещено.

Административная комиссия в ГИБДД у Александра Шахаева прошла 30 июня. Там ему назначили минимальный штраф в размере пяти тысяч рублей.

Юрист отметил странности в экспертизе, на которую опирались при выписке штрафа: параметры, попадающие под критерии мопеда, полиция нашла не в его конкретном электросамокате, а на фотографиях визуально похожих транспортных средств в интернете.

«Это грубейшее нарушение процедуры, потому что есть совершенно базовые вещи доказывания: если есть предмет правонарушения, то его и нужно отправлять на экспертизу», — подчёркивает Александр Шахаев.

Кроме того, классификация электросамокатов как мопедов на основании только «превышенной мощности двигателя» юридически несостоятельна, так как у кикшеринговых самокатов есть встроенные заводские ограничители скорости, не позволяющие разогнать их выше 25 км/ч.

«В ПДД (пункт 1.2) предусматривается 2 критерия мопеда (скорость — более 25 и до 50 кмч, мощность — более 0,25 и до 4 кВт), которые обязательно должны быть в совокупности. Мощность двигателя может быть сколько угодно, хоть как у Саяно-Шушенской ГЭС, но если 25 км/ч — максимальная скорость, регламент не действует», — резюмировал юрист.

11 июля он отправил заказное письмо с иском на обжалование штрафа в Железнодорожный районный суд. Рассмотрение иска ещё не началось, но мужчина собирается пользоваться кикшерингом и дальше.

«Чего бояться? Будет второй штраф — второй раз оспорю. Всем остальным [советую ездить] на свой страх и риск», — сказал мужчина в разговоре с «АиФ-Новосибирск».

Как писал Сиб.фм ранее, на конец мая 2022 года новосибирская Госавтоинспекция составила почти 20 протоколов о правонарушениях в отношении водителей электросамокатов с начала весенне-летнего сезона.