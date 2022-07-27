В Новосибирской области разработают новый пакет мер поддержки цифровой отрасли

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Вопрос формирования второго пакета мер поддержки представлен к обсуждению IT-сообществу. Работа над ним проводится сегодня в министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области. Предложения от представителей бизнеса министерство принимает до 29 июля.

Во встрече на площадке Технопарка Новосибирского Академгородка с представителями ведущих IT-компаний региона, новосибирских вузов и организаций среднего профессионального образования, которые готовят специалистов в этой сфере, приняли участие более 60 человек.

Министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь отметил, что Новосибирская область – ключевой центр России по разработке программного обеспечения, который известен во всем мире и может гордиться своими научными достижениями и кадрами. Основная задача сегодня – укрепить эти лидерские позиции и сохранить положительную динамику развития региональной IT-отрасли.

Среди обсуждаемых тем встречи – поддержка малого и среднего IТ-предпринимательства, упрощение критериев получения региональных грантов и субсидий, ускорение сроков рассмотрения заявок на льготные кредиты и меры грантовой поддержки, информационно-разъяснительная работа по вопросам получения грантовой поддержки, меры поддержки экспорта технологий и отечественных решений, предоставление вычислительных мощностей для проектов стартапов, снижение порога по льготной ипотеке для IТ-специалистов, расширение критериев ее получения, создание благоприятной городской среды и среды проживания. В режиме свободного микрофона представители компаний дали обратную связь и высказали предложения.

Дополнительные предложения по мерам поддержки представители IT-сообщества могут направить в министерство по ссылке или электронной почте digit@nso.ru, atev@nso.ru.