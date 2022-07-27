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Двое жителей Новосибирска заразились редкой лихорадкой Ку от укуса клеща

Фото Двое жителей Новосибирска заразились редкой лихорадкой Ку от укуса клеща
Фото Двое жителей Новосибирска заразились редкой лихорадкой Ку от укуса клеща

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Редкая лихорадка Ку выявлена у двух жителей Новосибирской области с начала 2022 года.

В Новосибирске от укуса клеща можно заразиться лихорадкой Ку — редкой болезнью, которая поражает легкие и вызывает гепатит. С начала года ей переболели два новосибирца. Об этом рассказали врачи городской клинической инфекционной больницы №1 в эксклюзивной беседе с nsk.aif.ru.

Врачи выяснили, что оба пациента, поступивших в ГБУК НСО «ГИКБ №1», заразились от клеща. Причем один из них мог подхватить болезнь еще в Дагестане, куда он ездил незадолго до проявления симптомов. Сейчас оба инфицированных уже поправились, но болезнь проходила тяжело.

Лихорадка Ку проявляется комплексно, и из-за ее редкости врачи часто ставят другие диагнозы. Например, они могут диагностировать поражение легких, лихорадку, атипичную пневмонию (наподобие COVID-19), гепатит или эндокардит.

Лихорадка Ку — зоонозная болезнь. Это значит, что она передается от животного к человеку. Его носители в основном позвоночные животные: чаще всего это крупный и мелкий рогатый скот, гораздо реже — животные и птицы в звероводческих и птицеводческих хозяйствах.

Фото Двое жителей Новосибирска заразились редкой лихорадкой Ку от укуса клеща 2

Редкая болезнь может передаваться разными способами: через вдыхаемую пыль, через укус инфицированного клеща, фекально-оральным способом (например, при зараженной воде и земле), при употреблении сырого мяса и непастеризованного молока. Также заболеть можно от укуса инфицированного клеща.

В 2022 году в Новосибирской области проблема клещей встала особенно остро: их очень много, и больше трети паукообразных при укусе могут заразить боррелиозом. К эффективным способам профилактики от клеща относятся прививки, использование репеллентов, ношение специальной одежды и частые осмотры.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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