Двое жителей Новосибирска заразились редкой лихорадкой Ку от укуса клеща

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Редкая лихорадка Ку выявлена у двух жителей Новосибирской области с начала 2022 года.

В Новосибирске от укуса клеща можно заразиться лихорадкой Ку — редкой болезнью, которая поражает легкие и вызывает гепатит. С начала года ей переболели два новосибирца. Об этом рассказали врачи городской клинической инфекционной больницы №1 в эксклюзивной беседе с nsk.aif.ru.

Врачи выяснили, что оба пациента, поступивших в ГБУК НСО «ГИКБ №1», заразились от клеща. Причем один из них мог подхватить болезнь еще в Дагестане, куда он ездил незадолго до проявления симптомов. Сейчас оба инфицированных уже поправились, но болезнь проходила тяжело.

Лихорадка Ку проявляется комплексно, и из-за ее редкости врачи часто ставят другие диагнозы. Например, они могут диагностировать поражение легких, лихорадку, атипичную пневмонию (наподобие COVID-19), гепатит или эндокардит.

Лихорадка Ку — зоонозная болезнь. Это значит, что она передается от животного к человеку. Его носители в основном позвоночные животные: чаще всего это крупный и мелкий рогатый скот, гораздо реже — животные и птицы в звероводческих и птицеводческих хозяйствах.

Редкая болезнь может передаваться разными способами: через вдыхаемую пыль, через укус инфицированного клеща, фекально-оральным способом (например, при зараженной воде и земле), при употреблении сырого мяса и непастеризованного молока. Также заболеть можно от укуса инфицированного клеща.

В 2022 году в Новосибирской области проблема клещей встала особенно остро: их очень много, и больше трети паукообразных при укусе могут заразить боррелиозом. К эффективным способам профилактики от клеща относятся прививки, использование репеллентов, ношение специальной одежды и частые осмотры.