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общество

Глава ДНР Пушилин призвал освободить Киев, Одессу, Харьков и другие города на Украине

Фото Глава ДНР Пушилин призвал освободить Киев, Одессу, Харьков и другие города на Украине
Фото Глава ДНР Пушилин призвал освободить Киев, Одессу, Харьков и другие города на Украине

Фото vk.com / brestcity

Глава ДНР Денис Пушилин: пришло время освободить Киев, Одессу, Харьков и другие русские города на Украине.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о необходимости расширить зону проведения спецоперации и освободить русские города от Чернигова до Одессы. Об этом он сообщил после визита в Белоруссию.

«Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк», – сказал Пушилин.

В честь 78-й годовщины освобождения Бреста, которое отмечается 28 июля, Денис Пушилин вместе с российскими политиками прибыл в Белоруссию. Он возложил цветы к мемориалу «Брестская крепость» и отметил, что это место играет особую роль в истории ВОВ.

«Нам, как и защитникам Бреста, первыми пришлось столкнуться с кровожадным и циничным напором нацизма. Донбасс стал форпостом русского народа – настоящей русской крепостью», – добавил Пушилин.

Позднее в своем Telegram-канале глава ДНР написал, что сейчас пришло время расширить зону проведения спецоперации по денацификации Украины, и освободить русские города от Чернигова до Одессы.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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