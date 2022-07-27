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На сайте АО «РЭС» обновлён Личный кабинет для клиентов

Фото На сайте АО «РЭС» обновлён Личный кабинет для клиентов
Фото На сайте АО «РЭС» обновлён Личный кабинет для клиентов

Фото АО РЭС

АО «РЭС» уделяет пристальное внимание расширению и улучшению клиентского сервиса, особенно в части оказания услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям – ведь это одно из основных направлений производственной деятельности компании.

Для удобства клиентов на официальном сайте компании www.eseti.ru функционирует «Личный кабинет». Энергетики уже провели большую работу по развитию этого электронного сервиса и не останавливаются на достигнутом. Летом 2022 года АО «РЭС» завершило обновление личного кабинета, модернизацию которого была начата еще в прошлом году.

При этом, необходимо отметить, что внедрение личного кабинета клиента – процесс многоэтапный, текущая версия – это только первая ступень, на данный момент проводится усовершенствование сервиса, а также формируется перечень доработок на основе предложений, поступающих от пользователей. Именно сейчас очень важна обратная связь от клиентов, ведь на основе критических замечаний и предложений разработчики сформируют наиболее полный функционал и простой дружественный интерфейс.

Уже сейчас можно с уверенностью отметить основные положительные аспекты обновленного личного кабинета, такие как:

разнообразие форм заявок под различные причины обращений клиентов, что позволяет сократить время на заполнение заявки;

минимальное количество полей, заполняемое физическими лицами при необходимости присоединения нового энергопринимающего устройства (ЭПУ);

возможность прикрепления документов постранично, что облегчает процесс прикрепления копий многостраничных подтверждающих документов за счет отмены необходимости объединения файлов в один документ;

наглядность отслеживания процесса на отдельной вкладке «История статусов заявки»;

возможность выбора электронного документооборота и взаимодействия посредством личного кабинета как для физических лиц с использованием простой подписи, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей которые могут использовать только усиленную квалифицированную электронную подпись.

В целом, внедрение и доработка функционала личного кабинета клиента позволит дистанционно, быстро и удобно воспользоваться услугой технологического присоединения к электрическим сетям, в том числе исключить необходимость посещения центра и пунктов обслуживания клиентов, а также сэкономить на почтовых расходах.

Чтобы сервисы личного кабинета стали именно такими, какими их хотят видеть потребители, ещё раз предлагаем пользователям поделиться впечатлениями и опытом использования функционала, эта обратная связь обязательно будет учтена в период усовершенствования и доработки сервисов.

Наиболее предпочтительным вариантом для предоставления информации о работе личного кабинета является сервис «Онлайн-помощник», который расположен в правом нижнем углу на главной странице сайта АО «РЭС». Для оперативного получения консультации необходимо авторизоваться, нажав на кнопку «Начать чат с оператором», указав ФИО, номер телефона и адрес электронной почты.

Ваши вопросы и предложения по работе личного кабинета можно также оставить в формате голосового сообщения по телефону бесплатной линии 8-800-234-56-70 (клавиша «6» автоинформатора).

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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