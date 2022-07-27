Назван самый страшный грех для верующих в день Крещения Руси 28 июля

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Православная церковь 28 июля отметит день святого равноапостольного великого князя Владимира. С 2010 года этот день стал официальной памятной датой в России, которую именуют Днём Крещения Руси.

История праздника

В 988 году состоялось самое массовое в истории крещение – Крещение Руси. Осуществил его князь Владимир после того, как им было принято решение о выборе единой религии в качестве государственной. Русь до крещения была языческой и однажды остро встал вопрос о том, что нужно объединить разрозненные славянские племена, жившие на территории Руси, в единое целое.

Выбор религии происходил очень серьёзно, все традиции и обычаи каждого народа, каждой религии, князь Владимир пытался примерить на русского человека. Именно христианство нашло отклик в его душе, и оно было выбрано в качестве государственной религии.

Традиции и запреты праздника

В этот день православные верующие отправляются на богослужение, где молятся все вместе, затем каждый приносит свои молитвы по мере надобности.

Самый главный запрет, который зародился в этот день, касается работы, какой бы она ни была. Строго не разрешалось в этот день заниматься тяжелой физической работой, работой в огороде, а также, несмотря на горячую пору уборки зерновых, никто в эту дату не выходил в поля на жатву. Нарушение этого запрета могло привести к тому, что человек обрастёт бедами и несчастьями, а в самом худшем случае может тяжело заболеть.

В поля и огороды люди не выходили потому, что опасались повстречать нечистую силу, которая сегодня считалась особо агрессивной до такой степени, что могла вселиться в любого живого человека.

Благоприятно сегодня было заниматься уютом дома — легкая уборка не запрещалась.

Если 28 числа был солнечный день, люди обязательно старались выйти на улицу и побыть там какое-то время, чтобы получить исцеление, поскольку солнечный свет сегодня считался целительным.

Женщинам строго воспрещалось в этот день оставлять маленьких детей без присмотра, поскольку опасались полевых духов, которых называли Полудницами. Они могли навести на человека болезни.

Нечисть могла искушать людей и вводить их в страсти, а потому на Крещение Руси очень важно контролировать свои эмоции и поступки. Запрещалось делать серьёзный выбор, а также предпринимать какие-то действия, которые могут серьёзно перевернуть вашу жизнь.

Кроме того, в торжество не рекомендуется играть свадьбы. Венчание в церкви проводить можно было, однако от бракосочетания воздерживались, потому что считали, что молодая пара, создавшая семью в этот день, очень скоро расстанется.

Ранее Сиб.фм опубликовал полный календарь православных праздников на июль и с датами постов для верующих, а также как правильно просить о милости и заступничестве перед иконой.

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