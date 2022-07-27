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общество

Пациенты ЦГБ Бердска пожаловались на тараканов в палатах

Фото Пациенты ЦГБ Бердска пожаловались на тараканов в палатах
Фото Пациенты ЦГБ Бердска пожаловались на тараканов в палатах

Фото pixabay.ru

Пациенты Бердской центральной городской больницы пожаловались на огромное количество тараканов и отсутствие ремонта в кардиологическом отделении.

Пациенты городской больницы в Бердске пожаловались на отсутствие ремонта и полчища тараканов в палатах. В министерстве здравоохранения НСО ответили, что последний раз ремонт в отделении делали в 2015 году.

На состояние центральной городской больницы города Бердска пожаловались пациенты кардиологического отделения. По их словам, в палатах «кардиологии» бегают полчища тараканов, а ремонт заметно устарел. В министерстве здравоохранения Новосибирской области на это ответили, что косметический ремонт в отделении делали в 2015 году.

Вместе с тем, в медицинской организации активно обновляют оборудование. На данный момент выделен 131 миллион рублей на закупку оборудования, уже куплены УЗИ-аппарат экспертного класса с кардиологическими датчиками и компьютерный томограф.

В министерстве пообещали, что в помещении, где установят новый компьютерный томограф, сделают ремонт. В целом на первичное сердечно-сосудистое отделение и хозяйственный корпус выделено 9,5 миллиона рублей, пишет "Прецедент".

Что касается тараканов, в старых зданиях это частая проблема. В Минздраве НСО отметили, что больница регулярно вызывает службы дезинфекции, а последняя обработка проводилась в конце июня.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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