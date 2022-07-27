По 10 000 к школе: в Госдуме поддержали необходимость выплаты к 1 сентября

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Депутат Государственной думы от Новосибирской области Ренат Сулейманов предложил возобновить единовременные выплаты в размере 10 000 рублей для подготовки к школе.

По мнению депутата Госдумы РФ Рената Сулейманова, в 2022 году семьям с детьми снова необходимо выплатить по 10 000 рублей на каждого ребенка перед началом нового учебного года.

«Такие выплаты просто необходимы. Сейчас у нас достаточно высокий уровень инфляции — примерно 15% в годовом выражении. Это очень существенно для семей с детьми. Ведь когда в семье несколько детей, это зачастую переводит семью в разряд малоимущих», — говорит Сулейманов.

Также парламентарий отметил, что средства на выплаты в этом году в бюджете есть.

«По итогам первого полугодия в федеральный бюджет России, в связи со значительным ростом цен на энергоносители, поступили дополнительные доходы — полтора триллиона рублей. Это несмотря на проведение специальной военной операции, которая требует затрат, и кризис в экономике, вызванный санкционным давлением», — сказал депутат.

Стоит отметить, что в Новосибирске средний чек на сборы ребенка в школу вырос на 20%. В текущем году покупка товаров для первоклассника обойдется родителям примерно в 24 тысячи рублей. При этом девочку собрать к новому учебному году дороже, чем мальчика.

Напомним, что на данный момент ничего неизвестно о выплатах семьям с детьми на подготовку к школе в 2022 году.

Ранее Сиб.фм писал о том, как семьям с детьми получить материальную помощь к 1 сентября. Выплаты на детей с 8 до 17 лет возобновят в июле 2022 года, а также ПФР назвал пять причин, по которым могут отказать в пособии на детей.

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