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«Появится новый человек»: появилось пророчество ясновидящей Ванги о преемнике Путина

Фото «Появится новый человек»: появилось пророчество ясновидящей Ванги о преемнике Путина
Фото «Появится новый человек»: появилось пророчество ясновидящей Ванги о преемнике Путина

Freepik.com

В интернете появилось очередное толкование одного из предсказаний болгарской провидицы Ванги. В нём говорится о будущем политическом приемнике Владимира Путина.

Известная на весь мир ясновидящая Ванга оставила множество загадочных пророчеств. Отметим, что в своих предсказаниях провидица с особым трепетом относилась к России, неоднократно указывая, что именно за этой страной лежит будущее всего мира.

Фото «Появится новый человек»: появилось пророчество ясновидящей Ванги о преемнике Путина 2

Соотечественница Ванги, Женя Костадинова, рассказывала, что провидица описывала события, которые похожи на современный конфликт на Украине. Ванга предполагала, что он продлится несколько лет.

Также в пророчестве упоминался и преемник Владимира Путина.

«Через шесть лет мир изменится. Одни вожди уйдут с политической арены, им на смену придут новые. Новый человек появится в России», — говорила Ванга.

Фото «Появится новый человек»: появилось пророчество ясновидящей Ванги о преемнике Путина 3

Похожее мнение высказывал сербский пророк Митар Тарабич.

По его словам, через шесть лет власть в России перейдет к другому политику. Провидец даже называл его возраст и имя.

Сейчас пока сложно сказать, кто из политических деятелей подходит под пророчество Ванги и Тарабича. Вполне возможно, его имя станет известно россиянам только через несколько лет, как было в свое время и с Владимиром Путиным, и с Дмитрием Медведевым.

Напомним, что ясновидящая предсказала судьбу России. Болгарская провидица знала исход конфликта на Украине, а также пророчила пришествие Христа.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
Россия
Путин Владимир
Ванга
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