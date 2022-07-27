«Появится новый человек»: появилось пророчество ясновидящей Ванги о преемнике Путина

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В интернете появилось очередное толкование одного из предсказаний болгарской провидицы Ванги. В нём говорится о будущем политическом приемнике Владимира Путина.

Известная на весь мир ясновидящая Ванга оставила множество загадочных пророчеств. Отметим, что в своих предсказаниях провидица с особым трепетом относилась к России, неоднократно указывая, что именно за этой страной лежит будущее всего мира.

Соотечественница Ванги, Женя Костадинова, рассказывала, что провидица описывала события, которые похожи на современный конфликт на Украине. Ванга предполагала, что он продлится несколько лет.

Также в пророчестве упоминался и преемник Владимира Путина.

«Через шесть лет мир изменится. Одни вожди уйдут с политической арены, им на смену придут новые. Новый человек появится в России», — говорила Ванга.

Похожее мнение высказывал сербский пророк Митар Тарабич.

По его словам, через шесть лет власть в России перейдет к другому политику. Провидец даже называл его возраст и имя.

Сейчас пока сложно сказать, кто из политических деятелей подходит под пророчество Ванги и Тарабича. Вполне возможно, его имя станет известно россиянам только через несколько лет, как было в свое время и с Владимиром Путиным, и с Дмитрием Медведевым.

Напомним, что ясновидящая предсказала судьбу России. Болгарская провидица знала исход конфликта на Украине, а также пророчила пришествие Христа.

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