Психолог рассказала об эффективном и безопасном способе снизить вес

Психолог Хадарцева посоветовала женщинам худеть интуитивно, а не по принципу «надо и должна».

Любые трансформации, в том числе желание похудеть, не должны проходить по принципу «надо и должна», заявила NEWS.ru психолог Юлия Хадарцева. Эксперт отметила, что бороться с лишним весом необходимо с позиции «хочу», обнаружив внутреннюю мотивацию, «осознать: пичкая себя вредной, мусорной едой, вы демонстрируете нелюбовь к своему телу». Она добавила, что изменения через «жесткие диеты» обречены на провал.

Поймите, что любовь к себе начинается не с жесткой диеты, а с правильного питания, массажа, лучшего белья, на котором вы будете спать, качественного крема, которым вы покроете свою кожу. Только в этом случае у вас появится базовая мотивация похудеть через «люблю себя и хочу красивое тело». А все истории, когда вы говорите «должен» или «надо», обречены. Вы интуитивно идете к этому. Вам хочется быть здоровыми, иметь красивую фигуру, и тело следует за вашими желаниями, —

пояснила Хадарцева.