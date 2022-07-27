Ремонт 5 дорог в Новосибирской области сорвала компания из Нижнего Новгорода

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Сроки ремонта пяти дорог в Каргатском, Искитимском и Новосибирском районах оказались сорваны из-за проектной организации из Нижнего Новгорода.

График ремонтных работ в нескольких районах Новосибирской области сдвинулся на более позднее время из-за организации-проектировщика из Нижнего Новгорода: компания задерживает сдачу проектной и рабочей документации, а также изыскательские работы на ремонт по всем участкам. Об этом сообщили в Территориальном управлении автодорог Новосибирской области.

По информации пресс-службы ТУАД, проектная организация ООО «ЭОЭП» задерживает сдачу проектов на ремонт автодорог в Каргатском районе — «10 км а/д «Н0904» — Мусы», «1259 км а/д «Р-254» — Филино – Карган», «63 км а/д «К-09» — Сумы», дорога в Искитимском районе — «9 км а/д «Н0804» — Тальменка» и дороги в Новосибирском районе – Советское шоссе.

Ряд контрактов с компанией был заключён в январе 2022 года, ряд работ на ремонт по всем участкам должен был завершиться к концу июня: согласно графику выполнения строительно-монтажных работ, начало реализации всех объектов запланировано на 2022 год.

«Срыв сроков предоставления проектов негативно влияет на выполнение программы «Безопасные качественные дороги» в регионе. Выполнение вышеперечисленных ремонтов находится на контроле прокуратуры — обращение о ненадлежащем исполнении контрактов направлено в июне», — сообщили в ТУАД.

В пресс-службе отметили, что проектировщик уже получил несколько уведомлений

Самому проектировщику также направлено несколько уведомлений о срыве контрактов и последствиях их неисполнения. В настоящее время ТУАД готовит документы по выставлению пени и штрафов за просрочку, а также предупредило организацию о возможном одностороннем расторжении контрактов с занесением в «чёрный список» — единый федеральный реестр недобросовестных подрядчиков.