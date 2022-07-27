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общество

Режиссёр из Новосибирска Кабанов снял документальный фильм о пенсионерке из колодца

Фото Режиссёр из Новосибирска Кабанов снял документальный фильм о пенсионерке из колодца
Фото Режиссёр из Новосибирска Кабанов снял документальный фильм о пенсионерке из колодца

Фото youtube.com / ЛЮДИ КАК ЛЮДИ

Новосибирский режиссер Дмитрий Кабанов снял документальный фильм о пенсионерке, которая 13 лет прожила в колодце теплотрассы.

75-летняя пенсионерка Галина Шнырикова 13 лет жила в колодце по соседству с бомжами и крысами. В конце 2021 года о ней узнали благотворительные организации. Режиссёр Дмитрий Кабанов снял фильм о дальнейшей судьбе женщины.

Фото Режиссёр из Новосибирска Кабанов снял документальный фильм о пенсионерке из колодца 2

«Сейчас Галина Константиновна начала новую жизнь. Она получила паспорт, оформила пенсию и стала роковой блондинкой», – говорится в описании видео.

Напомним, о пенсионерке, которая больше десяти лет жила в колодце теплотрассы, общественность узнала в конце прошлого года. Помочь женщине решили сотрудники одной из благотворительных организаций. Они забрали 75-летнюю пенсионерку в хостел, где она смогла прийти в себя после долгих лет скитаний на улице.

Фото Режиссёр из Новосибирска Кабанов снял документальный фильм о пенсионерке из колодца 3

Фото Режиссёр из Новосибирска Кабанов снял документальный фильм о пенсионерке из колодца 4

Фото Режиссёр из Новосибирска Кабанов снял документальный фильм о пенсионерке из колодца 5

После этого пожилой женщине помогли восстановить все документы и оформить пенсию. Сейчас пенсионерка по-прежнему живет в хостеле, но выглядит и чувствует себя совершенно иначе. Историю Галины в своем документальном фильме рассказала режиссер Дмитрий Кабанов.

Фото Режиссёр из Новосибирска Кабанов снял документальный фильм о пенсионерке из колодца 6

Посмотреть видео можно на канале «Люди как люди» в YouTube.

Ранее «Сиб.фм» писал, что режиссёр из Новосибирска Кабанов снял документальный фильм о священнике-экзорцисте.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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