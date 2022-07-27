Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

проиcшествия

Тело пропавшего 8-летнего ребенка обнаружили в выгребной яме

Фото Тело пропавшего 8-летнего ребенка обнаружили в выгребной яме
Фото Тело пропавшего 8-летнего ребенка обнаружили в выгребной яме

Фото Поисково-спасательной службы Самарской области

Во вторник, 26 июля, в селе Подстепки Ставропольского района погиб 8-летний мальчик. Его тело в выгребной яме обнаружили сотрудники поисково-спасательной службы Самарской области.

Трагедия произошла во дворе дома № 2 по улице Пионерской села Подстепки. 8-летний мальчик гулял на улице. В определенный момент взрослые поняли, что ребенка давно не видно. Все бросились на поиски школьника, в ходе которых обратили внимание на открытый люк выгребного колодца. Он был заполнен на 75 %. Там и находилось тело погибшего мальчика — сообщает издание sovainfo.ru.

В 14:51 спасатели из Тольятти отправились на место ЧП, чтобы достать из колодца труп. В 15:26 погибшего ребенка подняли на поверхность.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Им предстоит выяснить: по какой причине школьник остался без присмотра и почему колодец был открыт.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12444
Добрались до "святого": в России ввели новый запрет по отпускам с 18 июля 2022 года
12030
Беременный яйцами гриб нашёл на грядке житель Новосибирска
10158
Под Новосибирском неизвестный 14 раз ударил молодую девушку ножом
9299
В Новосибирске участок соснового бора на берегу Оби продают за 45 млн рублей
7914
Неизвестные выбросили кошку с многоэтажного здания в Новосибирске
7535
В Новосибирске пятеро налётчиков ограбили ювелирный салон на 2,5 миллиона
6673
Выплаты школьникам в 2022: как семьям с детьми получить материальную помощь к 1 сентября