Тело пропавшего 8-летнего ребенка обнаружили в выгребной яме

Фото Поисково-спасательной службы Самарской области

Во вторник, 26 июля, в селе Подстепки Ставропольского района погиб 8-летний мальчик. Его тело в выгребной яме обнаружили сотрудники поисково-спасательной службы Самарской области.

Трагедия произошла во дворе дома № 2 по улице Пионерской села Подстепки. 8-летний мальчик гулял на улице. В определенный момент взрослые поняли, что ребенка давно не видно. Все бросились на поиски школьника, в ходе которых обратили внимание на открытый люк выгребного колодца. Он был заполнен на 75 %. Там и находилось тело погибшего мальчика — сообщает издание sovainfo.ru.

В 14:51 спасатели из Тольятти отправились на место ЧП, чтобы достать из колодца труп. В 15:26 погибшего ребенка подняли на поверхность.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Им предстоит выяснить: по какой причине школьник остался без присмотра и почему колодец был открыт.