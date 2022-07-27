«Транснефть - Западная Сибирь» обеспечивает надежную эксплуатацию нефтепроводной инфраструктуры

Фото предоставлено АО «Транснефть - Западная Сибирь»

АО «Транснефть — Западная Сибирь» выполнило плановые работы на нефтепроводных объектах, расположенных в Омской, Томской, Тюменской, Новосибирской областях и Красноярском крае.

Цель – обеспечение высокого уровня эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры предприятия для обеспечения бесперебойной транспортировки сырья.

На Барабинской ЛПДС подключен магистральный насосный агрегат №2. Новый насос способен обеспечивать подачу нефти 2500 куб. м в час с напором 230 метров. Кроме того, данное оборудование обладает высоким коэффициентом полезного действия – 87 процентов.

Проведена замена пяти задвижек на технологических трубопроводах Омской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС), на подводящем трубопроводе нефтеперекачивающей станции «Парабель», на линейной части МН Омск – Иркутск. Всё новое оборудование отечественного производства.

На технологическом трубопроводе Барабинской ЛПДС выполнен средний ремонт восьми задвижек. Необходимость проведения работ обусловлена нормативной периодичностью среднего ремонта. Специалисты произвели большой комплекс работ, в том числе заменили дефектные детали, проверили техническое состояние всех выемных деталей, уплотнительных поверхностей корпуса и крышки.

На НПС «Вагай» было выполнено отключение пяти резервуаров от технологических трубопроводов для их дальнейшей ликвидации и строительства новых. На Омской ЛПДС также отключена система измерения качества и количества нефти в рамках технического перевооружения. На линейной части магистрального нефтепровода Омск – Иркутск устранен дефект.

В плановых мероприятиях участвовали более 200 человек, использовалось свыше ста единиц техники.

На время проведения работ на 72 часа была приостановлена транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Омск – Иркутск. В настоящее время транспортировка осуществляется в штатном режиме.