Туристы в панике: появился прогноз погоды в Сочи и Краснодарском крае на август 2022 года

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В августе для россиян будет крайняя возможность насладиться жаркими летними днями и активным отдыхом на природе. Как известно, Сочи – это одно из самых популярных и любимых мест отдыха туристов. Какая погода будет в этом курортном городе в августе – выяснил Сиб.фм.

По прогнозам метеорологов, в Сочи в августе погода будет соответствовать климатической норме. Скорее всего, курорт не "атакуют" сильные осадки, которые могут, как в июле, привести к подтоплениям города. Синоптики отмечают рост стихийных бедствий во многих регионах страны.

Эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин считает, что в Сочи ранее сильные подтопления из-за залповых ливней случались реже — примерно раз в три года. Теперь же стихия наведывается в город трижды в год и интенсивность неблагоприятных погодных явлений, а также их мощность, заметно увеличились.

«Отчасти это связано с тем, что более теплый воздух по определению более влажный. Получается, когда сильные ветра обрушиваются на регион, то стихия оказывается тяжелее и сильнее, потому что несет в себе больше воды», — объясняет Юлкин.

При этом специалист считает, что не стоит утверждать, что разгром, который стихия устроила в Сочи в июле — следствие изменения климата.

«Когда в Крымске случилось наводнение, это точно было связано с глобальным потеплением, потому что такое сочетание погодно-климатических факторов возможно только при нем. А вот сейчас надо разбираться с линейкой в руках, имело бы место это конкретное явление, если бы не было потепления, или нет. Но то, что возросла интенсивность и сила этих явлений, увеличилось их разрушительное воздействие — это факт», — подытожил он.

В августе погода в Краснодарском крае и других южных регионах неприятных сюрпризов не преподнесет. Погода будет улучшаться, температура воздуха превысит 30 градусов. Август будет теплым, сильных дождей не ожидается.

Напомним, что в Москве и Сочи в июле были ужасные погодные условия. Однако туристы из Новосибирска не отказались от путёвок в Сочи даже после шторма. Также Сиб.фм писал о нападении акул рядом с популярным туристическим городом Хургада. В связи с этим власти приняли решение закрывать все пляжи.

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