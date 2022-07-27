Учёные в Новосибирске вывели новый сорт крупной голубики

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Новосибирские ученые готовятся вывести крупную морозоустойчивую голубику.

Новосибирский ботанический сад вывел новый гибридный подвид голубики. С его помощью ученые собираются вывести голубику с высокими кустами, крупными ягодами и устойчивостью к холодам.

Ученые СССР, а затем и России работают над устойчивостью голубики к холодам с 1970-х годов. Для этого они регулярно пытаются скрестить голубику полувысокорослую и голубику топяную. Об этом сообщает издание «Наука в Сибири».

Работа над гибридом продвигается медленно, так как от получения саженцев до первых ягод проходит 5-6 лет. Ученые рассчитывают в следующем году увидеть первые ягоды текущего поколения гибридов, а затем селекционеры отберут полученные образцы для разведения и последующего совершенствования подвида.

Напомним, ранее ученые CityAir объяснили волну неприятных запахов в Новосибирске. Также российские учёные запустили крупнейшую в мире установку по изучению процессов горения в двигателях.