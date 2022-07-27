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Учитель из Болотного прочла стих о родном городе на фоне Кремля

Фото Учитель из Болотного прочла стих о родном городе на фоне Кремля
Фото Учитель из Болотного прочла стих о родном городе на фоне Кремля

Фото скриншот с видео на странице Оксаны Кравец в "ВК"

Жительница Новосибирска посвятила стих городу Болотное. Причем, прочесть его решила в центре Москвы, недалеко от Кремля.

30 июля город Болотное Новосибирской области отметит 79-й день рождения. В преддверии столь знаменательного события местная администрация объявила конкурс: "Стихи о любимом городе".

Принять в нем решила участие и Оксана Кравец. На странице в социальной сети они разместила видео, на котором читает трогательное стихотворение о любимом Болотном на фоне Московского кремля.

Известно, что женщина преподает немецкий язык в школе №2 города Болотное. Причем, педагогический талант автора отнюдь не уступает поэтическому. В 1996 году Оксана Владимировна стала "Учителем года".

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что экс-директор Новосибирской филармонии Александр Бочарников возглавил «Гоголь-центр» в Москве. А также про подержанные автобусы и трамваи из столицы, которые скоро должны появиться на новосибирских улицах.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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