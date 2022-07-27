В Банке «Левобережный» можно получить повышенные проценты на остаток по вкладу «Спутник»

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По условиям вклада будут начислены до 12% годовых за покупки по картам. Вносить и снимать деньги можно без ограничений. При досрочном расторжении договора выплаченные проценты останутся у клиента банка.

Вклад «Спутник» от Банка «Левобережный» работает по принципу накопительного счета. Проценты начисляются на ежедневный остаток на вкладе и выплачиваются в конце месяца. Условия определены на весь срок действия договора.

«Мы с мужем накопили внушительную сумму на ремонт. Решили положить деньги на вклад «Спутник», потому что вся сумма сразу нам не нужна. Деньги тратим постепенно – покупаем стройматериалы и рассчитываемся с мастерами за выполненную работу. Когда нам нужно что-то оплатить, я просто захожу в приложение банка и за считанные секунды перевожу необходимую сумму со счета вклада на банковскую карту. А когда мне приходит зарплата, наоборот, пополняю вклад. Это удобно и бесплатно, – делится впечатлениями вкладчик Банка «Левобережный» Виктория. – В итоге мы получаем дополнительный доход и свободно распоряжаемся деньгами, когда нам надо. За первый месяц мы заработали более 6 500 рублей при сумме вклада около 650 000 рублей», – уточняет она.

Вклад «Спутник» подойдет тем, у кого есть даже небольшие сбережения, ведь его можно открыть на сумму от 1 000 рублей, а также тем, кто чаще использует карту, потому что за безналичные расчеты начисляется повышенный процент. При открытии вклада в BL-online ваш доход за первый месяц составит 12% годовых при покупках по картам на сумму от 10 000 рублей. Срок вклада – 1 год (367 дней). Его также можно закрыть раньше срока без потери выплаченных процентов.

Оформить вклад можно в мобильном приложении BL-online и любых офисах Банка «Левобережный». Для получения консультации оставьте заявку на сайте или обратитесь в единую справочную службу по телефону 8-800-3333-555.

Максимальная сумма вклада не ограничена. Cтавка (в процентах годовых) при открытии в BL-online с учетом надбавки 6%: 12% на срок от 1 до 30 дней, 11% – 31-90 дней, 11% – 91-180 дней, 10% – 181-270 дней, 9% – 271-367 дней. Ставка при открытии в офисах ниже на 1 п.п. Надбавка 6% годовых выплачивается за расходы на сумму не менее 10 000 руб. по картам, выданным ко всем счетам клиента в Банке «Левобережный». Для держателей премиальных карт надбавка рассчитывается на сумму до 10 млн руб., для всех остальных клиентов – до 1,5 млн руб. Зачисление процентов и надбавки производится единой суммой на отдельный счет клиента в последний календарный день каждого месяца и по окончании срока вклада.

При досрочном расторжении выплаченные проценты сохраняются. За период от даты открытия/последней выплаты до даты расторжения проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Вклад автоматически пролонгируется на условиях, действующих на момент пролонгации. Одному клиенту можно открыть только один вклад «Спутник». После расторжения договора открыть вклад «Спутник» можно через 90 дней.

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