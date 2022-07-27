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В Новосибирске ГПНТБ получила землю для возведения второго корпуса

Фото В Новосибирске ГПНТБ получила землю для возведения второго корпуса
Фото В Новосибирске ГПНТБ получила землю для возведения второго корпуса

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Библиотеке СО РАН в Новосибирске выделили участок земли для строительства нового второго корпуса.

Новосибирская ГПНТБ получила земельный участок, на котором планируется построить второй библиотечный корпус — об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства вечером 26 июля.

Известно, что участок общей площадью 8 398 квадратных метров расположен на улице Восход, 15. Он был выделен Территориальным управлением Росимущества под строительство второй очереди ГПНТБ СО РАН, предусмотренное проектом «Академгородок 2.0».

Отмечается, что в 2019 году территория была оформлена как участок для жилищной и коммерческой застройки, но после обращения губернатора Новосибирской области Андрея Травникова к вице-премьеру России Марату Хуснуллину это решение было отменено правительственной комиссией.

В Telegram-канале «Новосибирь» пояснили: на 2022 год книгохранилище ГПНТБ заполнено на 98%, а оставшиеся резервы будут заполнены в течение 2023/24 годов.

«Новый корпус будет работать круглосуточно. Здесь установят оборудование компактного хранения, автоматизированную монорельсовую систему адресной доставки книг из разных зданий и интеллектуальную систему управления всеми системами жизнеобеспечения по технологии «умный дом»», — говорится в публикации.

Отмечается, что в новом корпусе разместятся зоны коворкинга, мультимедийный центр, детский технопарк, цифровые лаборатории, студии видео и звукозаписи, конгресс-центр, а также отделы консервации и реставрации редких книг и рукописей.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
строительство
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