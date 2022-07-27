В Новосибирске мужчина ударил самокатчика на пешеходном переходе

Фото и видео из публикации сообщества «АСТ-54»

В Новосибирске на переходе возник конфликт между пешеходом и самокатчиком: в результате ссоры молодой человек на самокате получил удар.

Вечером 26 июля на площади Станиславского произошла ссора между мужчиной и юношей на самокате. Как сообщают в «АСТ-54», это произошло на одном из пешеходных переходов. Ссора попала на видеорегистратор одной из проезжающих мимо машин в тот момент, когда пешеход ударил молодого человека на самокате. На видеозаписи можно разглядеть, как от удара у самокатчика слетает кепка.

В комментариях к видео предположили, что причиной конфликта могло стать передвижение по пешеходному переходу на самокате.

«Может, поймёт, что по пешеходному надо пешком ходить», — написал один из новосибирцев.

Часть горожан отметили: согласно правилам, пересекать пешеходный переход на самокате не запрещено.

«По ПДД на самокате можно переезжать, а вот на велосипеде нельзя», — написали в комментариях.

Ранее Сиб.фм рассказывал о самокатах, которые «припарковали» на крышу остановки общественного транспорта.