В Новосибирске мужчина ударил самокатчика на пешеходном переходе

Фото и видео из публикации сообщества «АСТ-54»
В Новосибирске на переходе возник конфликт между пешеходом и самокатчиком: в результате ссоры молодой человек на самокате получил удар.
Вечером 26 июля на площади Станиславского произошла ссора между мужчиной и юношей на самокате. Как сообщают в «АСТ-54», это произошло на одном из пешеходных переходов. Ссора попала на видеорегистратор одной из проезжающих мимо машин в тот момент, когда пешеход ударил молодого человека на самокате. На видеозаписи можно разглядеть, как от удара у самокатчика слетает кепка.
В комментариях к видео предположили, что причиной конфликта могло стать передвижение по пешеходному переходу на самокате.
«Может, поймёт, что по пешеходному надо пешком ходить», — написал один из новосибирцев.
Часть горожан отметили: согласно правилам, пересекать пешеходный переход на самокате не запрещено.
«По ПДД на самокате можно переезжать, а вот на велосипеде нельзя», — написали в комментариях.
Ранее Сиб.фм рассказывал о самокатах, которые «припарковали» на крышу остановки общественного транспорта.
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