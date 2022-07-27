Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске мужчина ударил самокатчика на пешеходном переходе

Фото В Новосибирске мужчина ударил самокатчика на пешеходном переходе
Фото В Новосибирске мужчина ударил самокатчика на пешеходном переходе

Фото и видео из публикации сообщества «АСТ-54»

В Новосибирске на переходе возник конфликт между пешеходом и самокатчиком: в результате ссоры молодой человек на самокате получил удар.

Вечером 26 июля на площади Станиславского произошла ссора между мужчиной и юношей на самокате. Как сообщают в «АСТ-54», это произошло на одном из пешеходных переходов. Ссора попала на видеорегистратор одной из проезжающих мимо машин в тот момент, когда пешеход ударил молодого человека на самокате. На видеозаписи можно разглядеть, как от удара у самокатчика слетает кепка.

В комментариях к видео предположили, что причиной конфликта могло стать передвижение по пешеходному переходу на самокате.

«Может, поймёт, что по пешеходному надо пешком ходить», — написал один из новосибирцев.

Часть горожан отметили: согласно правилам, пересекать пешеходный переход на самокате не запрещено.

«По ПДД на самокате можно переезжать, а вот на велосипеде нельзя», — написали в комментариях.

Ранее Сиб.фм рассказывал о самокатах, которые «припарковали» на крышу остановки общественного транспорта.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
самокат
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

34101
Снова по 10000 к школе: кому дадут разовую выплату к 1 сентября 2022
12191
Добрались до "святого": в России ввели новый запрет по отпускам с 18 июля 2022 года
11811
Беременный яйцами гриб нашёл на грядке житель Новосибирска
9210
В Новосибирске участок соснового бора на берегу Оби продают за 45 млн рублей
9154
Под Новосибирском неизвестный 14 раз ударил молодую девушку ножом
7852
Выплаты к школе и 1 сентября 2022: кому положены, как получить
7843
Неизвестные выбросили кошку с многоэтажного здания в Новосибирске