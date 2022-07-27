В Новосибирске прекратили дело экс-сенатора Мананникова о дискредитации ВС РФ

Фото Сиб.фм

В Новосибирске Железнодорожный районный суд прекратил административное дело бывшего сенатора Алексея Мананникова по делу о дискредитации ВС РФ.

Дело экс-сенатора Новосибирска Алексея Мананникова о публикации на личной странице в "ВК" материалов, связанных с дискредитацией ВС РФ, прекратил Железнодорожный районный суд.

В пресс-службе суда объяснили, что основанием для прекращения дела стало составление протокола в отношении Мананникова в его отсутствие. В суде, куда экс-политик не явился, защитник указал на нарушения при составлении протокола и попросил прекратить производство по делу.

Суд согласился с доводами адвоката о нарушении требований ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ. В связи с этим производство дела было прекращено.

Напомним, ранее сообщалось, что на странице экс-политика в "ВК" полицейские обнаружили пост с изображением нацистской символики, которая была запрещена Нюрбергским трибуналом (ст.5 №80 ФЗ РФ от 19.05.1995 «Об увековечивании победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»). Сейчас его страница в «ВКонтакте» заблокирована в РФ.

Сам 66-летний Мананников 2021 года он проживает на территории Таиланда.

По данным портала BFM-Новосибирск, Алексей Мананников получил известность в политических оппозиционных кругах еще во время СССР. В 1982 году он был осужден на три года за критику подавления протестных акций в Польше, отбывал срок в родной Новосибирской области. В 1993 году стал депутатом Совета Федерации от Новосибирской области. После прекращения полномочий в качестве депутата продолжил оппозиционную деятельность, неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности.