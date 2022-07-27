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В Новосибирске продают 5-этажный особняк с бронированной комнатой для шуб

Фото В Новосибирске продают 5-этажный особняк с бронированной комнатой для шуб
Фото В Новосибирске продают 5-этажный особняк с бронированной комнатой для шуб

Фото Novosibirsk.n1.ru

В Мочище под Новосибирском за 110 млн рублей продают особняк с бассейном и бронированной комнатой для шуб.

Шикарный особняк стал доступен для покупки под Новосибирском. Продавец разместил объявление на сайте n1.ru. На 27 июля объявление о продаже просмотрели более 1000 раз.

Коттедж находится в Мочище, и к нему прилегает участок площадью 50 соток. Общая площадь дома составляет 938 кв. метров.

Фото В Новосибирске продают 5-этажный особняк с бронированной комнатой для шуб 2

Среди пяти этажей коттеджа — 3 жилых и 2 вспомогательных. По всей видимости, один из вспомогательных этажей отведен под бассейн с джакузи и SPA, второй — под тренажерный зал, котельную, прачечную и "комнату для шуб с бронированной дверью".

Фото В Новосибирске продают 5-этажный особняк с бронированной комнатой для шуб 3
Мраморная лестница
Фото В Новосибирске продают 5-этажный особняк с бронированной комнатой для шуб 4
Итальянская мебель
Фото В Новосибирске продают 5-этажный особняк с бронированной комнатой для шуб 5
Бассейн с противотоком с джакузи и сауной
Фото В Новосибирске продают 5-этажный особняк с бронированной комнатой для шуб 6
Сауна

Среди прочего, владелец в счет оплату предлагает "обмен на вашу недвижимость".

Напомним, также в Новосибирске продают элитный особняк с ручной росписью за 103 миллиона рублей и трехэтажный особняк с ирландским пабом за 140 млн рублей.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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