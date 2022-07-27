В Новосибирске собирают подписи в поддержку находящегося в СИЗО ученого Маслова

Фото с сайта ИТПМ им. С.А. Христиановича

В новосибирском Академгородке объявили сбор подписей в поддержку Анатолия Маслова. Ученый, которого обвиняют в госизмене, сейчас находится в "Лефортово".

Сбор подписей в поддержку Анатолия Маслова организовал коллектив, базирующегося в Новосибирске, Института теоретической и прикладной механики СО РАН, в котором ученый занимает должность главного научного сотрудника. Об этом пишет издание "Родные берега".

В июне Маслова задержали по подозрению в государственной измене (статья 275 УК РФ). Советский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста. После чего ученого под конвоем перевезли в Москву в следственный изолятор ФСБ "Лефортово". Все материалы уголовного дела засекречены. По имеющейся информации, 75-летнего главного научного сотрудника ИТПМ обвиняют в передаче данных, связанных с гиперзвуком.

Коллеги ученого призывают подписать два открытых письма, одно в поддержку Маслова, другое об изменении ему меры пресечения.

В послании, которое планируется отправить в администрацию президента России, ученые отмечают, что Анатолий Маслов многое сделал для института и для отечественной науки. Авторы открытого письма уверенны в его полной невиновности и высказывают свое негодование по поводу сложившейся ситуации.

"К сожалению, приходится признать, что в настоящее время преследование ученых, занимающихся авиационной наукой, носит в стране системный характер. Это уже приводит к небывалому оттоку научной молодежи из данного направления, а также снижению мотивации выполнения научных исследований", — говорится в письме.

Ученые также отмечают, что в перспективе все это может привести к снижению качества научных исследований и разработок, имеющих большое значение для страны.

Кроме того, коллеги Маслова требуют освободить пожилого человека из под стражи и прекратить уголовное преследование.

К слову, практически одновременно с Масловым в Новосибирске задержали ученого-физика Дмитрия Колкера, ему вменили ту же самую 275-ую статью. В итоге, тяжело больной ученый ареста не пережил.