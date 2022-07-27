В Новосибирской области к 2024 году построят детский реабилитационный центр федерального уровня

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Федеральный реабилитационный центр для детей построят под Новосибирском к 2024 году.

В Новосибирской области по федеральной программе построят детский реабилитационный центр. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Центр для оказания специализированной реабилитационной медицинской помощи построят при Новосибирской областной больнице к 2024 году. Центр будет размещен на берегу Бердского залива. Строительство и оснащение ребцентра оценивается в 7 миллиардов рублей. 78 % финансирования будет выделено Новосибирской области из федерального бюджета по Федеральной адресной инвестиционной программе.

В медцентре будут проходить реабилитацию дети с заболеваниями ЦНС, опорно-двигательного аппарата, органов чувств и ревматологическими отклонениями. Направлять туда будут клиники всей восточной части России, отметил Хальзов в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Сейчас власти региона формируют команду врачей и готовят медицинские кадры для центра.