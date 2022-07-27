В Новосибирской области откроют обновленный вокзальный комплекс станции Сузун

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм
В среду, 3 августа, на станции Сузун Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области состоится открытие вокзального комплекса после проведенного масштабного ремонта.
Также будут представлены вагоны нового подвижного состава для выполнения пригородных пассажирских перевозок.
В мероприятии примут участие руководители Западно-Сибирской железной дороги, органов власти Новосибирской области и Алтайского края.
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