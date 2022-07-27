Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирской области откроют обновленный вокзальный комплекс станции Сузун

Фото В Новосибирской области откроют обновленный вокзальный комплекс станции Сузун
Фото В Новосибирской области откроют обновленный вокзальный комплекс станции Сузун

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В среду, 3 августа, на станции Сузун Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области состоится открытие вокзального комплекса после проведенного масштабного ремонта.

Также будут представлены вагоны нового подвижного состава для выполнения пригородных пассажирских перевозок.

В мероприятии примут участие руководители Западно-Сибирской железной дороги, органов власти Новосибирской области и Алтайского края.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

РЖД
Сузунский район
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

35266
Снова по 10000 к школе: кому дадут разовую выплату к 1 сентября 2022
12336
Добрались до "святого": в России ввели новый запрет по отпускам с 18 июля 2022 года
11934
Беременный яйцами гриб нашёл на грядке житель Новосибирска
9900
Под Новосибирском неизвестный 14 раз ударил молодую девушку ножом
9260
В Новосибирске участок соснового бора на берегу Оби продают за 45 млн рублей
8178
Выплаты к школе и 1 сентября 2022: кому положены, как получить
7883
Неизвестные выбросили кошку с многоэтажного здания в Новосибирске