В Новосибирской области зарегистрировали 2 случая заражения лихорадкой Ку из-за укуса клеща

Фото с сайта unsplash.com; коллаж Сиб.фм

Двое жителей Новосибирской области заразились лихорадкой Ку после укуса клеща.

Впервые за 10 лет в Новосибирской области зарегистрировали случаи заболевания лихорадкой Ку. Это опасная клещевая инфекция, которая поражает легкие и вызывает гепатит.

Сразу двое укушенных клещами новосибирцев заболели лихорадкой Ку. По-другому эту болезнь называют коксиеллёза. Оба случая заболевания были зафиксированы в сельской местности Новосибирской области. Примечательно, что в 2022 году случаи заболевания стали первыми в регионе за 10 лет.

По словам главного инфекциониста Новосибирской области Ларисы Поздняковой, лихорадка Ку передается при укусе насекомыми, а также при наползании клещей.

«Тяжелое заболевание. Два пациента, которые у нас были, поправились. Болели крайне тяжело», – заявила Позднякова в эфире радио «Комсомольская правда».

Инфекционист добавила, что на данный момент клещевые инфекции являются основой проблемой в Новосибирской области. Вдвое выросла заболеваемость клещевым энцефалитом. К концу июля в регионе зарегистрировали 78 случаев клещевого энцефалита. По словам эксперта, заболевание протекает крайне тяжело и приводит к инвалидности, а нередко заканчивается летальным исходом.

При этом все пациенты с тяжелой формой клещевого энцефалита не были от него вакцинированы.

С начала года клещи укусили более 13 тысяч человек в Новосибирской области. Зарегистрировано уже четыре смерти от клещевого энцефалита.

Ранее «Сиб.фм» писал, что 65-летняя жительница Новосибирска впала в глубокую кому после укуса энцефалитного клеща на кладбище. Врачи утверждали, что женщина станет глубоким инвалидом, если выживет.