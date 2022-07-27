В режиме закрытого неба: сибиряки полюбили путешествовать по России на автомобилях

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Путешествие на автомобиле – это полная свобода и независимость от туристических маршрутов, возможность изменить планы и посетить интересные места. Можно как следует изучить родной Сибирский край или отправиться в другие регионы. Как подготовиться к такой поездке и что взять с собой, чтобы путешествие принесло радость, рассказывают эксперты Авито.

Чтобы автопутешествие прошло отлично, начать подготовку нужно с разработки маршрута. В первую очередь лучше определиться с теми местами, которые хочется посетить, далее отметить их на карте и проложить маршрут. Следующий шаг – оценка дорог: необходимо заранее изучить количество и расположение на маршруте заправочных станций, чтобы внезапно не остановиться посередине пути с пустым бензобаком.

Дополнительно стоит предусмотреть и возможность остановки: гостиницы или кемпинги по пути. Если планируется поездка с детьми, то желательно предусмотреть как можно больше таких мест.

Подготовка автомобиля

Пустой бензобак – далеко не единственная неприятность, которая может возникнуть в долгом пути, поэтому перед поездкой необходимо сделать техосмотр автомобиля и собрать базовый набор автопринадлежностей. Он включает в себя: докатку или запасное колесо, домкрат, насос-компрессор, провода прикуривания, инструменты и трос.

Брать с собой в дорогу слишком большой набор инструментов нецелесообразно – далеко не каждый автомобилист имеет достаточно навыков, чтобы отремонтировать машину в полевых условиях. Однако базовый набор инструментов иметь необходимо, в него входят: отвертка со сменными битами, ключи и пассатижи. Не лишним будет собрать и простые запчасти: предохранители, лампочки, свечи зажигания, хомуты, метизы. При подборе запчастей на Авито эксперты рекомендуют применять фильтр по совместимости (по марке/модели авто), это позволит сразу увидеть подходящие варианты деталей. Также в поисковой строке можно сразу указать партномер детали или марку авто – платформа покажет релевантные объявления.

Отдельно стоит побеспокоиться о выборе троса. Штатный буксировочный трос подходит только в условиях города, когда требуется дотянуть сломавшееся авто до ближайшего автосервиса. В длительной поездке все сложнее – если маршрут пролегает по проселочным дорогам или бездорожью, есть риск, что машина застрянет в грязи или сядет на днище. В этом случае потребуется рывковый трос или динамическая стропа, с их помощью легко вытащить автомобиль – обычный буксировочный трос в этом случае просто лопнет. Если участков с бездорожьем на маршруте много, не лишней будет и лебедка.

Девайсы для безопасного пути

Опытные автопутешественники, как правило, устанавливают в салоне видеорегистратор. Он избавит от множества проблем на дороге, поможет отстоять свои права в случае аварийной ситуации и обеспечит дополнительную защиту от автоподставщиков. В этом году новосибирцы покупали видеорегистраторы в среднем за 4 750 рублей. При выборе продавца на платформе, следует обратить внимание на его рейтинг, отзывы и число сделок – чем больше довольных покупателей, тем надежнее продавец. Посмотреть объявления с аксессуарами для авто только от продавцов с положительными отзывами можно, воспользовавшись фильтром “От 4 звезд”.

Чтобы спокойно доехать из точки А в точку Б, потребуется навигатор. Польза этого гаджета не только в том, что он позволяет не сбиться с пути и двигаться точно по запланированному маршруту, но и в возможности перестроить маршрут в зависимости от текущей обстановки на дороге. В пути автотуристы нередко сталкиваются с ситуацией, когда движение по заранее запланированному маршруту невозможно, например, проводятся дорожные работы или идет ремонт моста. В наше время смартфон отлично справляется с ролью навигатора (главное заранее установить на него офлайн-карты), но если желания или возможности использовать смартфон нет, отдельный навигатор можно купить на Авито в Новосибирске в среднем за 2 090 рублей.

Кроме полезных девайсов в поездке могут потребоваться и дополнительные приспособления. Держатель для смартфона позволит закрепить его на передней панели. При большом количестве гаджетов у пассажиров, одного разъема для прикуривателя может не хватить для зарядки их всех, поэтому целесообразно в дорогу также купить разветвитель для прикуривателя и пауэр-банк.

Как разместить все вещи и не загромождать салон

В путешествии требуются разные вещи, все они условно делятся на две группы: багаж и предметы первой необходимости. Конечно, основной багаж можно погрузить в багажник автомобиля. Однако там уже может лежать запаска, инструменты, разнообразные аксессуары, а иногда и дополнительная канистра с бензином, поэтому лучше приобрести автобагажник на крышу.

Хорошо подходят для путешествия багажники-боксы. Они достаточно вместительны и позволяют взять с собой много вещей. При этом бокс в отличие от классического и экспедиционного багажников защищает вещи от внешней среды. В этом году багажники-боксы на Авито в Новосибирске покупали на 27% чаще, чем в прошлом, а их средняя стоимость на платформе в городе составила 8 860 рублей.

Экспедиционные багажники подходят для длительных путешествий. На таком автобагажнике можно везти не только вещи, но и запаску с инструментами. При необходимости он подходит в качестве крепления для дополнительного освещения.

Для предметов, которые требуются постоянно, существуют специальные органайзеры. На Авито такое приспособление можно купить за 2 500 рублей, в Новосибирске в этом году их приобретали в 2,4 раза чаще, чем в прошлом. Органайзер поможет разложить множество предметов и мелочей, не терять нужное и не загромождать пространство.

Комфорт и безопасность для взрослых и маленьких путешественников

Дальняя поездка на автомобиле с детьми требует дополнительной подготовки. Во-первых, чтобы обеспечить малышу безопасность и удобство в пути, потребуется автокресло. Для ребенка постарше кресло можно дополнить специальным столиком, чтобы юный автотурист мог поиграть, порисовать или посмотреть любимые мультики. Детские игрушки, альбом, карандаши, книжки можно сложить в органайзер, закрепленный на спинке переднего сиденья, так они не будут загромождать пространство.

Во время дороги и у взрослых, и у ребенка должна быть возможность отдохнуть. Если в пути не предусмотрены остановки на ночь в гостинице или кемпинге, потребуются плед и подушки. Ребенку лучше взять маленькую подушку, чтобы он мог нормально поспать в автокресле, взрослым подойдет подушка для шеи.

Одна из особенностей летних путешествий – палящее солнце. Оно значительно снижает комфорт поездки, кроме того, увеличивает нагрузку на глаза водителя. Чтобы спастись от ярких лучей, окна можно закрыть специальными шторками, а для защиты глаз купить солнцезащитные очки. В этом году шторки для автомобилей на Авито в Новосибирске покупали на 60% чаще, чем в прошлом.

По маршруту могут быть запланированы стоянки разной продолжительности. Автомобиль, оставленный на длительное время под палящим солнцем, очень быстро нагревается. В салоне становится жарко и душно. Хорошо защищает машину от нагрева палящим солнцем тент-чехол. В этом году тенты в Новосибирске покупали на Авито на 55% чаще, чем в прошлом.

Если маршрут предполагает ночное движение, для водителя потребуются антибликовые очки. Они имеют специальные фильтры, которые защищают от бликов и слепящего света фар встречных автомобилей, фонарей или придорожных вывесок.

Не все люди комфортно чувствуют себя в очках. Поэтому вместо них можно использовать специальные антибликовые козырьки для автомобиля. Как правило, такой козырек имеет два экрана: серый и желтый, которые меняются в зависимости от времени суток. В экранах используются те же светофильтры, что и в антибликовых очках, но козырек крепится так же, как и штатный, находится на удалении от глаз водителя и не доставляет ему никакого дискомфорта.

В дорогу с домашним питомцем

Автопутешествие с животными требует еще более тщательной подготовки. Нередко домашнему любимцу тяжело в пути. В переноске животному тесно и жарко, а езда прямо на сиденье автомобиля всегда приводит к появлению шерсти и следов от лап в салоне, и к тому же, подвергает опасности пушистого друга. Чтобы обустроить питомцу удобное место, и при этом защитить салон и обивку кресел, в машине можно установить специальный автогамак. В этом году на Авито в Новосибирске их покупали на 42% чаще, а средняя стоимость такого аксессуара составляет всего 1 070 рублей.

Дополнительно нужно побеспокоиться и о наличии достаточного количества корма и воды. Чтобы выгуливать питомца, потребуется поводок, а также шлейка или ошейник. Для крупных собак нужно взять с собой намордник, даже если не планируется останавливаться в населенных пунктах.

В поездке как дома

Во время поездки в автомобиле хочется обеспечить максимально возможный уют. В первую очередь, позаботиться о чистоте авто. Чтобы не превращать каждую стоянку в генеральную уборку машины при помощи щетки и подручных средств, стоит взять с собой автопылесос. Его мощности достаточно для того, чтобы избавиться от пыли, крошек, шерсти животных, а уборка требует минимума времени и сил.

Даже если во время пути планируется обедать в придорожных кафе или заезжать в населенные пункты, небольшой запас еды лучше иметь с собой. Чтобы охладить питьевую воду и продлить срок хранения продуктов, потребуется автохолодильник. Средняя стоимость такого прибора на Авито составляет 1 800 рублей, в этом году в Новосибирске их покупали в 2 раза чаще, чем в прошлом.

Также в машине должны быть гигиенические средства: антисептические средства для обработки рук, влажные салфетки, ватные диски, бумажные платочки. Они помогут позаботиться о чистоте и гигиене, даже если нет возможности остановиться, чтобы, например, помыть руки. Запас влажных салфеток выручит и в дороге с маленькими детьми. Если родители берут в путешествие грудничка, минимальный список гигиенических средств дополняется подгузниками, одноразовыми пеленками, присыпками, детской посудой.

Собираясь в поездку, особенно длительную, стоит побеспокоиться и об аптечке. По правилам, в автомобиле обязательно должна быть медицинская аптечка, а ее состав определяется Приказом Минздрава. С 2020 года в обязательный набор входит только то, что требуется для оказания первой помощи: бинты, жгут, стерильные салфетки, рулонный пластырь, перчатки, маски. Однако этого набора для длительного путешествия недостаточно, поэтому в аптечку необходимо также положить жаропонижающие и обезболивающие препараты, антигистаминные, противодиарейные. Не лишними в пути будут бактерицидный пластырь, который был исключен из стандартного набора автоаптечки, перекись водорода и ранозаживляющая мазь, например, Пантенол.

Нужно ли в путешествии кемпинговое оборудование

Брать с собой кемпинговое оборудование целесообразно только в том случае, если планируется пройти туристический маршрут или жить на природе. В этом случае палатка, посуда и другие аксессуары путешественника будут не лишними. Для остановки на небольшой пикник кемпинговое оборудование можно заменить тентом-маркизой. Такой тент с одной стороны крепится на крыше автомобиля, а с другой фиксируется стойками. С помощью маркизы за несколько минут создается просторный навес для отдыха.