В сентябре 2022 года будет завершено строительство станции метро «Спортивная»

Фото предоставлены мэрией Новосибирска

По данным метростроителей, к концу сентября готовность станции «Спортивная» должна составить 100%. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал оценку качеству работ на объекте.

В ходе выездного совещания Анатолий Локоть отметил, что проблем со строительством станции «Спортивная» нет: основные вопросы по финансированию решены. Итоговая стоимость составляет чуть более трёх миллиардов рублей. «Нет проблем и с оборудованием: все поставки осуществляются, контракты заключены. Поэтому у нас нет сомнений, что 14-я станция Новосибирского метрополитена будет построена в сентябре», – прокомментировал мэр.

По словам главы Новосибирска, совсем скоро станция приобретёт окончательный вид. Сегодня здесь проводятся отделочные работы, на стенах установлены мраморные панно, пол также оформлен мрамором, эскалаторы прошли первые испытания, специалисты должны приступить к монтажу навесного потолка и раздвижных дверей. Кроме того, формируется внешний вид станции с облицовкой её фасада.

«На станции практически закончен весь основной объём архитектурно-строительных работ, проброшены все внешние и внутренние коммуникации, идёт монтаж оборудования и отделочные работы. Также ещё предстоит благоустроить прилегающую территорию, которая будет оформлена брусчаткой», – уточнил директор муниципального предприятия «Метро МиР» Александр Мысик.

«Спортивная» уникальна тем, что впервые в России была сооружена двухтемпературная станция. В зоне путей в зимний период – отрицательная температура, на платформенной части и в вестибюле – плюсовая.

«Это потребовало определённых технических решений, в том числе они связаны с установкой автоматических перегородок, отделяющих путевую часть от платформенной. Работа раздвижных дверей будет синхронизирована с дверями прибывающего поезда. Сегодня много станций в Москве и Санкт-Петербурге запускается с ограждающими, отделяющими перегородками. Там они светопрозрачные и служат в качестве барьерного заграждения. Наши перегородки предназначены ещё и для теплоизоляции», – рассказал Александр Мысик.

Уже через месяц будет смонтирована основная часть дверей, рабочие приступят к облицовке путевых стен, примыкающих к дверям. Планируется завершить все гранитные работы, на 50% установить подвесные потолки. В августе подрядчик установит лифты и смонтирует витражи входных групп с дверями метро, в начале сентября будут размещены турникеты.

Облицовочные материалы (гранит, камень) были приобретены в Екатеринбурге и Китае. Материалы для фасада и потолков, облицовки по металлу сделаны местными производителями. Раздвижные двери заказаны в Санкт-Петербурге. Уже в процессе строительства станции метро пришлось полностью переориентироваться на российских производителей, а также изменить логистику. Импортные эскалаторы успели приобрести и провести их поставку.

Станция «Спортивная» Ленинской линии метрополитена с двумя боковыми посадочными платформами располагается на участке эстакады метромоста между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая». Длина платформы составит 104 метра, расчетный пассажиропоток – 19,2 тыс. пассажиров в час, общая площадь здания – 14 730,5 кв. м, строительный объем – 63 042,8 куб. м.

Генеральным подрядчиком проекта выступает ООО СК «Градопроект».