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В сентябре 2022 года будет завершено строительство станции метро «Спортивная»

Фото В сентябре 2022 года будет завершено строительство станции метро «Спортивная»
Фото В сентябре 2022 года будет завершено строительство станции метро «Спортивная»

Фото предоставлены мэрией Новосибирска

По данным метростроителей, к концу сентября готовность станции «Спортивная» должна составить 100%. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал оценку качеству работ на объекте.

В ходе выездного совещания Анатолий Локоть отметил, что проблем со строительством станции «Спортивная» нет: основные вопросы по финансированию решены. Итоговая стоимость составляет чуть более трёх миллиардов рублей. «Нет проблем и с оборудованием: все поставки осуществляются, контракты заключены. Поэтому у нас нет сомнений, что 14-я станция Новосибирского метрополитена будет построена в сентябре», – прокомментировал мэр.

Фото В сентябре 2022 года будет завершено строительство станции метро «Спортивная» 2

По словам главы Новосибирска, совсем скоро станция приобретёт окончательный вид. Сегодня здесь проводятся отделочные работы, на стенах установлены мраморные панно, пол также оформлен мрамором, эскалаторы прошли первые испытания, специалисты должны приступить к монтажу навесного потолка и раздвижных дверей. Кроме того, формируется внешний вид станции с облицовкой её фасада.

«На станции практически закончен весь основной объём архитектурно-строительных работ, проброшены все внешние и внутренние коммуникации, идёт монтаж оборудования и отделочные работы. Также ещё предстоит благоустроить прилегающую территорию, которая будет оформлена брусчаткой», – уточнил директор муниципального предприятия «Метро МиР» Александр Мысик.

«Спортивная» уникальна тем, что впервые в России была сооружена двухтемпературная станция. В зоне путей в зимний период – отрицательная температура, на платформенной части и в вестибюле – плюсовая.

Фото В сентябре 2022 года будет завершено строительство станции метро «Спортивная» 3

«Это потребовало определённых технических решений, в том числе они связаны с установкой автоматических перегородок, отделяющих путевую часть от платформенной. Работа раздвижных дверей будет синхронизирована с дверями прибывающего поезда. Сегодня много станций в Москве и Санкт-Петербурге запускается с ограждающими, отделяющими перегородками. Там они светопрозрачные и служат в качестве барьерного заграждения. Наши перегородки предназначены ещё и для теплоизоляции», – рассказал Александр Мысик.

Уже через месяц будет смонтирована основная часть дверей, рабочие приступят к облицовке путевых стен, примыкающих к дверям. Планируется завершить все гранитные работы, на 50% установить подвесные потолки. В августе подрядчик установит лифты и смонтирует витражи входных групп с дверями метро, в начале сентября будут размещены турникеты.

Фото В сентябре 2022 года будет завершено строительство станции метро «Спортивная» 4

Облицовочные материалы (гранит, камень) были приобретены в Екатеринбурге и Китае. Материалы для фасада и потолков, облицовки по металлу сделаны местными производителями. Раздвижные двери заказаны в Санкт-Петербурге. Уже в процессе строительства станции метро пришлось полностью переориентироваться на российских производителей, а также изменить логистику. Импортные эскалаторы успели приобрести и провести их поставку.

Станция «Спортивная» Ленинской линии метрополитена с двумя боковыми посадочными платформами располагается на участке эстакады метромоста между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая». Длина платформы составит 104 метра, расчетный пассажиропоток – 19,2 тыс. пассажиров в час, общая площадь здания – 14 730,5 кв. м, строительный объем – 63 042,8 куб. м.

Генеральным подрядчиком проекта выступает ООО СК «Градопроект».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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