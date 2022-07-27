В зоопарке Новосибирска у манула Мии родились шесть котят

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В Новосибирском зоопарке родились шесть детенышей манула.

В Новосибирском зоопарке самки манула Мия родила шесть котят. Кормление одного из детенышей запечатлела постоянная посетительница зоопарка им. Р.А. Шило Анна Новикова.

В зоопарке Новосибирска самка манула принесла потомство. Около месяца назад у манула Мии родились шестеро котят.

Сейчас детеныши уже ненадолго выходят из своих укрытий, но от всего незнакомого стараются поскорее спрятаться в домиках или за своей мамой. Однако, по словам экспертов, с каждым днем котята будут действовать все решительней, и шансов увидеть их у посетителей зоопарка тоже станет больше.

В зоопарке имени Р.А. Шило манулы размножаются с 1995 года. Котят распределяют по зоологическим паркам мира в рамках международной и европейской программ по сохранению этого вида. Потомки родившихся в Новосибирске манулов сейчас живут в Германии, Чехии, Польше, Франции, Швейцарии, Австрии, Великобритании.

Манулы – редкие хищники, обитающие в степях Евразии. Они занесены в международную и российскую Красные книги. Кроме того, манулам угрожают браконьеры, существует угроза исчезновения подходящих мест обитания. В России находится самый северный ареал обитания этих животных, здесь манул встречается главным образом в горно-степных и пустынно-степных ландшафтах юго-востока Алтая, в Туве, Бурятии, а также в Забайкалье.

У посетителей зоопарка Новосибирска манулы являются одними из самых любимых для наблюдений животных. Новосибирские манулы также нередко становятся героями вирусных роликов в соцсетях. Недавно спящий на своём хвосте манул из Новосибирского зоопарка за сутки набрал пять тысяч лайков.