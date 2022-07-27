Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Вирусолог назвал группу риска в новой волне COVID-19

Фото Вирусолог назвал группу риска в новой волне COVID-19
Фото Вирусолог назвал группу риска в новой волне COVID-19

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Вирусолог Бутенко объяснил, кто рискует заболеть в новую волну коронавируса.

Социально активные люди, которые посещают массовые мероприятия и часто путешествуют, рискуют заболеть новыми вариантами коронавирусной инфекцией, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Александр Бутенко. Специалисты предполагают, что пик очередной волны заболеваемости коронавирусом придется на осень. По словам Бутенко, чаще всего именно путешествующие за границу люди привозят новые штаммы вируса.

Мобильная часть населения наиболее подвержена риску заболеть коронавирусом. Сейчас довольно благополучное состояние в России, но в Европе более серьезные ситуации. Практика двух предыдущих лет показала, что эта часть населения сама чаще служит источником завоза новых вариантов, —

подчеркнул Бутенко.

Вирусолог отметил, что существует категория людей, которая обладает иммунологической рефрактерностью, то есть, у них не вырабатывается никакой иммунитет.

«Число таких людей в популяции составляет приблизительно 3-4%. Даже при самых лучших вакцинах от полиомиелита такое соотношение восприимчивых после вакцинации оставалось», — добавил Бутенко.

В целях профилактики вирусолог посоветовал сделать прививку от коронавируса или ревакцинироваться, так как, несмотря на разницу вариантов заболевания, вакцинация защищает от тяжелых случаев и госпитализаций.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что очередной пик заболеваемости COVID-19 в России будет приблизительно через месяц. По его словам, новый вариант «омикрон»-штамма коронавируса «кентавр» привел к росту числа заражений по всему миру, в том числе в тех странах, на территории которых он стал распространяться позже, чем в других.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

1

Теги

вирус
коронавирус
Ковид
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

35266
Снова по 10000 к школе: кому дадут разовую выплату к 1 сентября 2022
12336
Добрались до "святого": в России ввели новый запрет по отпускам с 18 июля 2022 года
11934
Беременный яйцами гриб нашёл на грядке житель Новосибирска
9900
Под Новосибирском неизвестный 14 раз ударил молодую девушку ножом
9260
В Новосибирске участок соснового бора на берегу Оби продают за 45 млн рублей
8178
Выплаты к школе и 1 сентября 2022: кому положены, как получить
7883
Неизвестные выбросили кошку с многоэтажного здания в Новосибирске