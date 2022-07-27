Вирусолог назвал группу риска в новой волне COVID-19

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Вирусолог Бутенко объяснил, кто рискует заболеть в новую волну коронавируса. Социально активные люди, которые посещают массовые мероприятия и часто путешествуют, рискуют заболеть новыми вариантами коронавирусной инфекцией, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Александр Бутенко. Специалисты предполагают, что пик очередной волны заболеваемости коронавирусом придется на осень. По словам Бутенко, чаще всего именно путешествующие за границу люди привозят новые штаммы вируса. Мобильная часть населения наиболее подвержена риску заболеть коронавирусом. Сейчас довольно благополучное состояние в России, но в Европе более серьезные ситуации. Практика двух предыдущих лет показала, что эта часть населения сама чаще служит источником завоза новых вариантов, — подчеркнул Бутенко.

Вирусолог отметил, что существует категория людей, которая обладает иммунологической рефрактерностью, то есть, у них не вырабатывается никакой иммунитет.

«Число таких людей в популяции составляет приблизительно 3-4%. Даже при самых лучших вакцинах от полиомиелита такое соотношение восприимчивых после вакцинации оставалось», — добавил Бутенко.

В целях профилактики вирусолог посоветовал сделать прививку от коронавируса или ревакцинироваться, так как, несмотря на разницу вариантов заболевания, вакцинация защищает от тяжелых случаев и госпитализаций.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что очередной пик заболеваемости COVID-19 в России будет приблизительно через месяц. По его словам, новый вариант «омикрон»-штамма коронавируса «кентавр» привел к росту числа заражений по всему миру, в том числе в тех странах, на территории которых он стал распространяться позже, чем в других.