Автомобильный флешмоб "Наш триколор" пройдет в Новосибирске в поддержку ВС РФ

Фото Дениса Винокурова, Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске в рамках авиационного фестиваля 31 июля пройдет автомобильный флешмоб "Наш триколор" в поддержку российской армии.

Автомобильный флешмоб в поддержку Вооружённых сил РФ пройдет в Новосибирске 31 июля на аэродроме Мочище. Патриотическая акция "Наш триколор" приурочен к авиационному шоу. Об этом сообщили в мэрии города 28 июля.

Машины белого, синего и красного цветов выстроятся в виде огромного российского флага.

"Таким образом гости фестиваля смогут стать полноценными участниками мероприятия и передать привет летчикам, которые в этот день будут видеть фестиваль сверху", — объяснили задумку организаторы.

Все происходящее будет фиксировать видеокамера на дроне.

Принять участие в флешмобе могут все желающие. Но для начала необходимо зарегистрироваться на официальном туристско-информационном портале города Новосибирска welcome-novosibirsk.ru.

Расстановка автомобилей пройдет на парковке № 2 (въезд 6) до 11 часов 31 июля. В форме триколора машины простоят до 12 часов.

В мэрии также уточнили, что въезд на парковку — платный: 100 рублей в день.

Напомним, ранее в Новосибирске прошёл масштабный автопробег в поддержку спецоперации на Украине.