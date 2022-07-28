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Банк «Открытие» предлагает кредит наличными по ставке 8,9%

Фото Банк «Открытие» предлагает кредит наличными по ставке 8,9%
Фото Банк «Открытие» предлагает кредит наличными по ставке 8,9%

Фото: Банк «Открытие»

Банк «Открытие» в Новосибирской области улучшил условия по самому популярному продукту для розничных клиентов – потребительскому кредиту. Теперь нет никаких «от», ставка действительно фиксированная для всех. Жителям региона доступно оформление кредита на любые цели по фиксированной ставке 8,9%* годовых на весь срок кредитования. Это одно из лучших предложений на рынке.

Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет. Единая ставка для всех категорий клиентов составит 8,9% годовых. Подать заявку на кредит можно как онлайн, так и в офисе «Открытия», решение банк примет за 3 минуты.

При оформлении кредита заемщик получает бесплатную дебетовую карту Opencard, расплачиваясь которой накапливает кешбэк и может компенсировать им часть процентов по кредиту или вернуть стоимость покупки. Дебетовая карта с начисленной суммой кредита может быть доставлена в любое удобное заемщику место — для ее получения не обязательно приходить в отделение банка.

Оформить кредит и ознакомиться со всеми условиями можно на сайте банка.

*с учетом страхования. Банк оценивает и принимает решение о выдаче кредита индивидуально на основе риск-профиля каждого клиента

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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